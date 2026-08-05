पहले मंगलवार 'स्पाइडर मैन' हुई 300 करोड़ के पार, 7 बॉलीवुड फिल्मों को दी मात

टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, सैडी सिंक और जैकब बैटलन स्टारर फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस फिल्म का क्रेज इंडियन ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफस लूट लिया है. ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए हर दिन नए बेंच मार्क सेट कर रही है और वीकडेज में भी शानदार परफॉर्म कर रही है. पहले मंडे टेस्ट में टॉप करने के बाद अब मंगलवार को भी इसने डबल डिजिट में ही कमाई की है. चलिए यहां जानते हैं ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ की छठे दिन कितने करोड़ कमाए हैं.

‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने छठे दिन कितना कलेक्शन किया?

‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारतीय दर्शकों पर ऐसा जादू कर दिया है कि इसे देखने के लिए वीकडेज में भी खूब ऑडियंस सिनेमाघरों में पहुंच रही है और इसी के साथ इसका कलेक्शन भी हर दिन बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है.

बता दें कि इस फिल्म ने 60.60 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन का कलेक्शन 49.35 करोड़ रुपये रहा. वहीं तीसरे दिन इसने 70.25 करोड़ और चौथे दिन 77.75 करोड़ कमाए. वहीं पांचवें दिन की कमाई 23.80 करोड़ रुपये रही.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को 21.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारत में इतिहास रचते हुए 303.25 करोड़ कमा लिए हैं.

‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने बॉलीवुड की सात फिल्मों की दी मात

‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज के 6ठे दिन ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर कमाल कर दिया है. इसी के साथ इसने अक्षय कुमार की भूत बंगला के 199 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन से लेकर अजय देवगन की धमाल 4 के 171 करोड़ की कमाई को मात दे दी है. अब ये बॉलीवुड की दो फिल्मों बॉर्डर 2 (367 करोड़) और धुरंधर 2 (1186.32 करोड़) से ही पीछे रह गई है

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फिल्म के बारे में

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कहानी 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के चार साल बाद शुरू होती है. पीटर पार्कर (टॉम हॉलैंड) अब पूरी तरह अकेले रह रहा है. उसने एमजे (ज़ेंडाया) और नेड (जेकब बैटलन) समेत उन सभी लोगों की यादों से खुद को मिटाने का फ़ैसला किया था जिनसे वह प्यार करता है. जब पीटर स्पाइडर-मैन के तौर पर न्यूयॉर्क की रक्षा में पूरी तरह जुट जाता है, तो वह अकेलेपन की भावना से जूझता है और अपनी पहचान पर भी शक करने लगता है. यह एक इमोशनल सफ़र है जिसमें कई चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं, साथ ही अपराधियों की एक नई लहर और एक ऐसा ख़तरा सामने आता है जो उसके अब तक के सबसे बड़े ख़तरों में से एक है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' स्टार कास्ट

डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन और क्रिस मैककेना व एरिक सोम्मर्स की लिखी इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज़ और पास्कल पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की स्टार कास्ट में टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, सैडी सिंक, जेकब बैटलन, जॉन बर्नथल, मार्क रफ़ालो और फ्लोरेंस प्यू शामिल हैं।

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