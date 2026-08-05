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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना

'ये इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे लेकिन असल में...', संजय राउत का अमित शाह पर निशाना

Sanjay Raut on Amit Shah: संजय राउत का कहना है कि अमित शाह को सदन में आना चाहिए और विपक्ष से बात करनी चाहिए. ये लोग हमेशा बड़ी-बड़ी बातें करते थे तो अब चुप क्यों हैं?

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Aug 2026 11:08 AM (IST)
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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा निशाना साधा है. लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश न होने को लेकर संजय राउत ने अमित शाह पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री देश में यहां वहां दिखते हैं. कभी संसद के कैंपस में भी दिखते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते. लोकसभा और राज्यसभा उन्हें ढूंढ रही है लेकिन वह मिल नहीं रहे. अब हम 'गुमशुदा की तलाश' के पोस्टर्स बनाए हैं. 

संजय राउत ने तंजिया लहजे में कहा कि पुलिस में एक FIR भी दर्ज कराएंगे कि देश के गृहमंत्री लापता हैं. उन्हें सदन में आना चाहिए. उन्हें किस बात का डर है? 12 साल से आपने देश को डर के साये में रखा है, अब आप क्यों डर रहे हैं? आपके अंडर ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT सेल और साइबर फोर्स जैसी एजेंसियां ​​काम कर रही हैं, फिर भी आप डरे हुए हैं.

'अमित शाह को सदन में आना पड़ेगा'- संजय राउत

दरअसल, लोकसभा में फिलहाल छात्रों के प्रदर्शन, राम मंदिर चंदा चोरी और एग्जाम में हो रही गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है. इस बीच अमित शाह सदन में नहीं आ रहे. इसको लेकर संजय राउत ने कहा, "इंदिरा गांधी को ये लोग गूंगी गुड़िया कहते थे. असल में हमारे गृहमंत्री गूंगा गुड्डा हैं. सदन में नहीं आते, बात नहीं रखते. इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले अचानक कैसे चुप हो गए? पूरा विपक्ष एकसाथ है और रहेगा और देश के गृहमंत्री को देश के सम्मानित सदन में आना पड़ेगा."

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर क्या बोले संजय राउत

वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संतों को लेकर छिड़े विवाद के बीच सांसद संजय राउत ने कहा, "हमने कब कहा कि घोटाले में संत शामिल थे? हमने कहा था कि बीजेपी के नेताओं ने घोटाला किया है. बीजेपी नेताओं को हमने कभी साधु संत नहीं कहा. उनकी तुलना संतों से कभी नहीं की जा सकती. संतों की तपस्या अलग होती है, उनके जीवन का स्तर बिल्कुल अलग होता है. क्या चंपत राय संत कहे जाएंगे? क्या अनिल मिश्रा संत हैं? क्या गोपाल राव संत हैं? नहीं. ये बीजेपी नेता हैं. हमने कभी संतों का अपमान नहीं किया है और न ही कभी करेंगे."

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 05 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
संजय राउत MAHARASHTRA NEWS AMIT SHAH Parliament Monsoon Session 2026 Monsoon Session 2026
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