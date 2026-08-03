कितनी धूप में सबसे ज्यादा बिजली बनाते हैं सोलर पैनल? जानें हिसाब

जब सनलाइट की बात आती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सूरज निकलने से लेकर छिपने तक रहने वाली सनलाइट को काउंट किया जाता है. असल में सोलर पैनल के मामले में ऐसा नहीं होता. मैक्सिमम इनपुट के लिए सोलर पैनल को कड़ी और तेज धूप की जरूरत होती है. अगर पीक सन आवर की बात करें तो इसका मतलब उस एक घंटे से है, जब धूप सबसे तेज होती है और इसकी इंटेंसिटी 1,000 वॉट प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच जाती है. इस दौरान सोलर पैनल सबसे ज्यादा बिजली बनाते हैं.