Smart Ring का ट्रेंड कहीं न पड़ जाए महंगा! अभी जानें ये 5 नुकसान

आपको बता दें कि Smart Ring का सबसे बड़ा नुकसान इसकी कीमत है. अच्छी क्वालिटी वाली स्मार्ट रिंग्स की कीमत कई बार एक अच्छी स्मार्टवॉच के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है. इसके बावजूद इनमें डिस्प्ले नहीं होता और कई ऐसे फीचर्स भी नहीं मिलते जो स्मार्टवॉच में आसानी से उपलब्ध हैं. अगर आपका मकसद सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग है तो कम कीमत में मिलने वाली स्मार्टवॉच आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.