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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmart Ring का ट्रेंड कहीं न पड़ जाए महंगा! अभी जानें ये 5 नुकसान

Smart Ring का ट्रेंड कहीं न पड़ जाए महंगा! अभी जानें ये 5 नुकसान

Smart Ring का सबसे बड़ा नुकसान इसकी कीमत है. अच्छी क्वालिटी वाली स्मार्ट रिंग्स की कीमत कई बार एक अच्छी स्मार्टवॉच के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 03 Aug 2026 07:07 PM (IST)
Smart Ring का सबसे बड़ा नुकसान इसकी कीमत है. अच्छी क्वालिटी वाली स्मार्ट रिंग्स की कीमत कई बार एक अच्छी स्मार्टवॉच के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है.

आजकल Smart Ring एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जो लोगों के बीच तेजी से फेमश हो रहा है. छोटी-सी अंगूठी में फिट ये डिवाइस हार्ट रेट, नींद, स्ट्रेस, ऑक्सीजन लेवल और एक्टिविटी जैसी कई हेल्थ जानकारियां ट्रैक कर सकती है. इसकी स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस फीचर्स के कारण कई लोग इसे स्मार्टवॉच के ऑप्शन के रूप में भी देखते हैं. लेकिन क्या सिर्फ ट्रेंड देखकर Smart Ring खरीद लेना सही फैसला है? इसके कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

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आपको बता दें कि Smart Ring का सबसे बड़ा नुकसान इसकी कीमत है. अच्छी क्वालिटी वाली स्मार्ट रिंग्स की कीमत कई बार एक अच्छी स्मार्टवॉच के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है. इसके बावजूद इनमें डिस्प्ले नहीं होता और कई ऐसे फीचर्स भी नहीं मिलते जो स्मार्टवॉच में आसानी से उपलब्ध हैं. अगर आपका मकसद सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग है तो कम कीमत में मिलने वाली स्मार्टवॉच आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.
आपको बता दें कि Smart Ring का सबसे बड़ा नुकसान इसकी कीमत है. अच्छी क्वालिटी वाली स्मार्ट रिंग्स की कीमत कई बार एक अच्छी स्मार्टवॉच के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है. इसके बावजूद इनमें डिस्प्ले नहीं होता और कई ऐसे फीचर्स भी नहीं मिलते जो स्मार्टवॉच में आसानी से उपलब्ध हैं. अगर आपका मकसद सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग है तो कम कीमत में मिलने वाली स्मार्टवॉच आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.
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Smart Ring खरीदते समय सही साइज चुनना भी बेहद जरूरी होता है. अगर रिंग ज्यादा ढीली होगी तो सेंसर ठीक से डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे. वहीं अगर रिंग बहुत टाइट होगी तो लंबे समय तक पहनने पर अजीब सा महसूस हो सकता है. इसके अलावा मौसम या शरीर में सूजन आने पर उंगली का आकार थोड़ा बदल सकता है जिससे रिंग पहनने में परेशानी हो सकती है.
Smart Ring खरीदते समय सही साइज चुनना भी बेहद जरूरी होता है. अगर रिंग ज्यादा ढीली होगी तो सेंसर ठीक से डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे. वहीं अगर रिंग बहुत टाइट होगी तो लंबे समय तक पहनने पर अजीब सा महसूस हो सकता है. इसके अलावा मौसम या शरीर में सूजन आने पर उंगली का आकार थोड़ा बदल सकता है जिससे रिंग पहनने में परेशानी हो सकती है.
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हालांकि Smart Ring की बैटरी कई दिनों तक चल सकती है लेकिन आखिरकार इसे भी समय-समय से चार्ज करना पड़ता है. ज्यादातर Smart Rings के लिए अलग चार्जिंग डॉक या केस की जरूरत होती है. अगर चार्जर खो जाए या सफर के दौरान साथ न हो तो डिवाइस का इस्तेमाल मुश्किल हो सकता है. कई बार छोटी बैटरी होने की वजह से लगातार हेल्थ ट्रैकिंग करने पर बैटरी जल्दी खत्म भी हो जाती है.
हालांकि Smart Ring की बैटरी कई दिनों तक चल सकती है लेकिन आखिरकार इसे भी समय-समय से चार्ज करना पड़ता है. ज्यादातर Smart Rings के लिए अलग चार्जिंग डॉक या केस की जरूरत होती है. अगर चार्जर खो जाए या सफर के दौरान साथ न हो तो डिवाइस का इस्तेमाल मुश्किल हो सकता है. कई बार छोटी बैटरी होने की वजह से लगातार हेल्थ ट्रैकिंग करने पर बैटरी जल्दी खत्म भी हो जाती है.
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Smart Ring को हर समय पहनना सभी लोगों के लिए आरामदायक नहीं होता है. जिम में हैवी वर्कआउट, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग या मैनुअल काम करते समय रिंग उंगली पर एक्सट्रा प्रेशर डाल सकती है.
Smart Ring को हर समय पहनना सभी लोगों के लिए आरामदायक नहीं होता है. जिम में हैवी वर्कआउट, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग या मैनुअल काम करते समय रिंग उंगली पर एक्सट्रा प्रेशर डाल सकती है.
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इसके अलावा बर्तन धोने, भारी सामान उठाने या कठोर जगहों पर काम करने के दौरान इसमें खरोंच आने या नुकसान होने का भी खतरा रहता है. इसलिए कई लोगों को ऐसी एक्टिविटी के दौरान इसे उतारना पड़ता है.
इसके अलावा बर्तन धोने, भारी सामान उठाने या कठोर जगहों पर काम करने के दौरान इसमें खरोंच आने या नुकसान होने का भी खतरा रहता है. इसलिए कई लोगों को ऐसी एक्टिविटी के दौरान इसे उतारना पड़ता है.
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Smart Ring हेल्थ डेटा का अच्छा अनुमान देती है लेकिन इसे मेडिकल डिवाइस नहीं माना जाता है. हार्ट रेट, नींद, कैलोरी बर्न या ऑक्सीजन लेवल जैसी रीडिंग कई बार असली आंकड़ों से अलग हो सकते हैं. अगर सेंसर ठीक से उंगली के कॉनटेक्ट में न हों या रिंग सही तरीके से फिट न हो तो रिजल्ट और भी खराब हो सकते हैं.
Smart Ring हेल्थ डेटा का अच्छा अनुमान देती है लेकिन इसे मेडिकल डिवाइस नहीं माना जाता है. हार्ट रेट, नींद, कैलोरी बर्न या ऑक्सीजन लेवल जैसी रीडिंग कई बार असली आंकड़ों से अलग हो सकते हैं. अगर सेंसर ठीक से उंगली के कॉनटेक्ट में न हों या रिंग सही तरीके से फिट न हो तो रिजल्ट और भी खराब हो सकते हैं.
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अगर आप Smart Ring खरीदने का विचार बना रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जरूरत तय करें. अगर आपको सिर्फ स्टेप्स गिनने, नींद ट्रैक करने और बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग की जरूरत है तो Smart Ring आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. लेकिन अगर आपको कॉलिंग, मैसेज नोटिफिकेशन, बड़ी स्क्रीन, GPS, म्यूजिक कंट्रोल या एडवांस फिटनेस फीचर्स चाहिए तो आपको स्मार्टवॉच खरीदना चाहिए.
अगर आप Smart Ring खरीदने का विचार बना रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जरूरत तय करें. अगर आपको सिर्फ स्टेप्स गिनने, नींद ट्रैक करने और बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग की जरूरत है तो Smart Ring आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. लेकिन अगर आपको कॉलिंग, मैसेज नोटिफिकेशन, बड़ी स्क्रीन, GPS, म्यूजिक कंट्रोल या एडवांस फिटनेस फीचर्स चाहिए तो आपको स्मार्टवॉच खरीदना चाहिए.
Published at : 03 Aug 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Smart Ring TECH NEWS HINDI

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