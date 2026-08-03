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Smart Ring का ट्रेंड कहीं न पड़ जाए महंगा! अभी जानें ये 5 नुकसान
Smart Ring का सबसे बड़ा नुकसान इसकी कीमत है. अच्छी क्वालिटी वाली स्मार्ट रिंग्स की कीमत कई बार एक अच्छी स्मार्टवॉच के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है.
आजकल Smart Ring एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जो लोगों के बीच तेजी से फेमश हो रहा है. छोटी-सी अंगूठी में फिट ये डिवाइस हार्ट रेट, नींद, स्ट्रेस, ऑक्सीजन लेवल और एक्टिविटी जैसी कई हेल्थ जानकारियां ट्रैक कर सकती है. इसकी स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस फीचर्स के कारण कई लोग इसे स्मार्टवॉच के ऑप्शन के रूप में भी देखते हैं. लेकिन क्या सिर्फ ट्रेंड देखकर Smart Ring खरीद लेना सही फैसला है? इसके कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:07 PM (IST)
Tags :Smart Ring TECH NEWS HINDI
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