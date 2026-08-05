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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची में छात्रों के प्रदर्शन पर JMM बोली- न इ्स्तीफा होगा, न सीबीआई जांच

रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर JMM बोली- न इ्स्तीफा होगा, न सीबीआई जांच

रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर JMM ने कहा है कि न तो कोई सीबीआई जांच होगी और न ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बड़ा बयान दिया है.  छात्रों की मांग है कि JPSC, JSSC के मामले में आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जाए.  अब इस पर जेएमएम ने कहा कि कोई सीबीआई जांच नहीं होगी और कोई इस्तीफा नहीं होगा.

पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं होगा, क्यों हो जब कोई कारण नहीं है तो. उन्होंने कहा कि CBI, ED जांच नहीं होगी. इन एजेंसियों से सच सामने नहीं आ सकता. CBI ने तो संजीव मुखिया को क्लीन चिट दी, व्यापम में क्लीन चीट दी. राज्य सरकार CID जांच करा रही है. उन्होंने कहा कि 14 गिरफ्तारियां हुई है JPSC अध्यक्षत का इस्तीफा हुआ है . उनसे भी पूछताछ चल रही है.

रांची ,स्टूडेंट्स आएंगे अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक का समर्थन, 5 मांगों पर अड़े छात्र

झामुमो नेता ने कहा कि सच सामने आएगा . छात्रों को न्याय मिलेगा. सरकार छात्रों से बातचीत भी करेगी, डेलीगेशन बनायेगी . उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी, तब के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था . हेमंत सोरेन तो जांच भी करा रहे अभी के मामले पर सरकार पर आरोप सीधा नहीं है.

Published at : 05 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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