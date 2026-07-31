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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAndroid यूजर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे ये फीचर! जानें क्या हो रही गलती

Android यूजर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे ये फीचर! जानें क्या हो रही गलती

Tech Tips: शुरुआत में ये फीचर केवल स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को सर्च करने का आसान तरीका था लेकिन अब ये एक बेहद स्मार्ट AI टूल बन चुका है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 31 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Tech Tips: शुरुआत में ये फीचर केवल स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को सर्च करने का आसान तरीका था लेकिन अब ये एक बेहद स्मार्ट AI टूल बन चुका है.

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूजर्स को कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनसे उनके काम करने का तरीका काफी हद तक आसान हो जाता है. आज कल के एडवांस स्मार्टफोन्स में तो एआई फीचर्स तक मिलने लगे हैं. इसी कड़ी में बता दें कि एंड्रॉयड यूजर्स को Circle to Search फीचर मिलता है लेकिन आज भी लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

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जी हां, दरअसल, शुरुआत में ये फीचर केवल स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को सर्च करने का आसान तरीका था लेकिन अब ये एक बेहद स्मार्ट AI टूल बन चुका है. आज भी ज्यादातर लोग इसे सिर्फ किसी फोटो या टेक्स्ट को सर्च करने तक ही सीमित रखते हैं जबकि इसकी मदद से कई ऐसे काम किए जा सकते हैं जो आपका काफी समय बचा सकते हैं.
जी हां, दरअसल, शुरुआत में ये फीचर केवल स्क्रीन पर मौजूद किसी भी चीज को सर्च करने का आसान तरीका था लेकिन अब ये एक बेहद स्मार्ट AI टूल बन चुका है. आज भी ज्यादातर लोग इसे सिर्फ किसी फोटो या टेक्स्ट को सर्च करने तक ही सीमित रखते हैं जबकि इसकी मदद से कई ऐसे काम किए जा सकते हैं जो आपका काफी समय बचा सकते हैं.
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इसके अलावा कभी किसी Reel या YouTube वीडियो में खूबसूरत जगह, कैफे या फेमश इमारत देखकर उसका नाम जानने का मन होता है. ऐसे में Circle to Search खोलें और उस जगह या लैंडमार्क को घेर दें. AI तुरंत उससे जुड़ी जानकारी दिखा सकता है. यही नहीं, किसी फेमश व्यक्ति, जानवर, पौधे या खाने की डिश की पहचान भी इसी तरीके से की जा सकती है.
इसके अलावा कभी किसी Reel या YouTube वीडियो में खूबसूरत जगह, कैफे या फेमश इमारत देखकर उसका नाम जानने का मन होता है. ऐसे में Circle to Search खोलें और उस जगह या लैंडमार्क को घेर दें. AI तुरंत उससे जुड़ी जानकारी दिखा सकता है. यही नहीं, किसी फेमश व्यक्ति, जानवर, पौधे या खाने की डिश की पहचान भी इसी तरीके से की जा सकती है.
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इतना ही नहीं, अगर किसी फोटो, पोस्टर, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरी भाषा का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है तो उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है. Circle to Search शुरू करें और टेक्स्ट वाले हिस्से को चुन लें. कुछ ही सेकंड में उसका पूरा ट्रांसलेशन आपकी पसंदीदा भाषा में दिखाई देने लगेगा. इसके अलावा आप स्क्रीन पर मौजूद पूरे कंटेंट का भी तुरंत ट्रांसलेशन कर सकते हैं.
इतना ही नहीं, अगर किसी फोटो, पोस्टर, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में दूसरी भाषा का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है तो उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है. Circle to Search शुरू करें और टेक्स्ट वाले हिस्से को चुन लें. कुछ ही सेकंड में उसका पूरा ट्रांसलेशन आपकी पसंदीदा भाषा में दिखाई देने लगेगा. इसके अलावा आप स्क्रीन पर मौजूद पूरे कंटेंट का भी तुरंत ट्रांसलेशन कर सकते हैं.
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आपको बता दें कि किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट या ऐप पर दिख रहे फोन नंबर को कॉल करने के लिए पहले उसे कॉपी करना पड़ता था. कई बार नंबर सिलेक्ट भी नहीं होता जिससे परेशानी बढ़ जाती है. लेकिन Circle to Search की मदद से आपको सिर्फ नंबर पर टैप करना है. ये उसे तुरंत पहचान लेता है और सीधे कॉल करने का ऑप्शन भी दिखा देता है. इससे नंबर याद रखने या कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती.
आपको बता दें कि किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट या ऐप पर दिख रहे फोन नंबर को कॉल करने के लिए पहले उसे कॉपी करना पड़ता था. कई बार नंबर सिलेक्ट भी नहीं होता जिससे परेशानी बढ़ जाती है. लेकिन Circle to Search की मदद से आपको सिर्फ नंबर पर टैप करना है. ये उसे तुरंत पहचान लेता है और सीधे कॉल करने का ऑप्शन भी दिखा देता है. इससे नंबर याद रखने या कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती.
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कई बार किसी फोटो या स्क्रीनशॉट में लिखा टेक्स्ट इतना छोटा होता है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए Circle to Search ऑन करने के बाद स्क्रीन पर नॉर्मल Pinch-to-Zoom जेस्चर इस्तेमाल करें. इससे आप किसी भी हिस्से को बड़ा करके आराम से पढ़ सकते हैं और फिर उसी हिस्से पर सर्च भी कर सकते हैं.
कई बार किसी फोटो या स्क्रीनशॉट में लिखा टेक्स्ट इतना छोटा होता है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए Circle to Search ऑन करने के बाद स्क्रीन पर नॉर्मल Pinch-to-Zoom जेस्चर इस्तेमाल करें. इससे आप किसी भी हिस्से को बड़ा करके आराम से पढ़ सकते हैं और फिर उसी हिस्से पर सर्च भी कर सकते हैं.
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अगर कहीं कोई गाना बज रहा है या सोशल मीडिया वीडियो में कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है और उसका नाम नहीं पता तो Circle to Search आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आपको इस फीचर को ऑन करना है और म्यूजिक आइकन पर टैप करना है. फोन आसपास बज रहे गाने या आपके डिवाइस पर चल रहे ट्रैक को पहचानने की कोशिश करेगा. चाहें तो आप गाने की धुन गुनगुनाकर भी उसे खोज सकते हैं.
अगर कहीं कोई गाना बज रहा है या सोशल मीडिया वीडियो में कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है और उसका नाम नहीं पता तो Circle to Search आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आपको इस फीचर को ऑन करना है और म्यूजिक आइकन पर टैप करना है. फोन आसपास बज रहे गाने या आपके डिवाइस पर चल रहे ट्रैक को पहचानने की कोशिश करेगा. चाहें तो आप गाने की धुन गुनगुनाकर भी उसे खोज सकते हैं.
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आज के समय में फर्जी खबरें और ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर किसी मैसेज, ऑफर या जानकारी पर शक हो तो उसे Circle to Search से चुनें. AI उस जानकारी से जुड़े फैक्ट्स खोजकर बता सकता है कि दावा कितना सही है. जरूरत पड़ने पर आप उसी विषय पर एक्सट्रा सवाल पूछकर और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं.
आज के समय में फर्जी खबरें और ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर किसी मैसेज, ऑफर या जानकारी पर शक हो तो उसे Circle to Search से चुनें. AI उस जानकारी से जुड़े फैक्ट्स खोजकर बता सकता है कि दावा कितना सही है. जरूरत पड़ने पर आप उसी विषय पर एक्सट्रा सवाल पूछकर और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं.
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कपड़े, गैजेट या होम डेकोर आइटम दिखाई देते हैं जिनका नाम पता नहीं होता. Circle to Search से उस प्रोडक्ट को घेरते ही उसका नाम, ब्रांड और उससे मिलते-जुलते प्रोडक्ट्स की जानकारी सामने आ सकती है. कई मामलों में ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी दिखाई देते हैं.
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कपड़े, गैजेट या होम डेकोर आइटम दिखाई देते हैं जिनका नाम पता नहीं होता. Circle to Search से उस प्रोडक्ट को घेरते ही उसका नाम, ब्रांड और उससे मिलते-जुलते प्रोडक्ट्स की जानकारी सामने आ सकती है. कई मामलों में ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी दिखाई देते हैं.
Published at : 31 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Android Tech Tips TECH NEWS HINDI

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