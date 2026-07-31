Android यूजर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे ये फीचर! जानें क्या हो रही गलती

आपको बता दें कि किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट या ऐप पर दिख रहे फोन नंबर को कॉल करने के लिए पहले उसे कॉपी करना पड़ता था. कई बार नंबर सिलेक्ट भी नहीं होता जिससे परेशानी बढ़ जाती है. लेकिन Circle to Search की मदद से आपको सिर्फ नंबर पर टैप करना है. ये उसे तुरंत पहचान लेता है और सीधे कॉल करने का ऑप्शन भी दिखा देता है. इससे नंबर याद रखने या कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती.