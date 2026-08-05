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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअचानक गायब हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खुला राज

अचानक गायब हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खुला राज

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद पाकिस्तान के मुक्केबाज कुदरतुल्लाह समेत कई खिलाड़ी स्कॉटलैंड से लापता हो गए. पुलिस जांच में जुटी है. यहां जानिए आखिर पूरा मामला क्या है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 05 Aug 2026 12:43 PM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खत्म होने के बाद स्कॉटलैंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान के मुक्केबाज कुदरतुल्लाह समेत कई देशों के खिलाड़ी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं. खिलाड़ियों के अपनी-अपनी टीमों के साथ स्वदेश नहीं लौटने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ खिलाड़ी स्कॉटलैंड में शरण (Asylum) लेने की कोशिश कर रहे हैं.पुलिस स्कॉटलैंड ने पुष्टि की है कि कई खिलाड़ियों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इस संबंध में यूके होम ऑफिस के साथ भी संपर्क किया जा रहा है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि खिलाड़ी किन परिस्थितियों में अपनी टीमों से अलग हुए.

युगांडा के चार बॉक्सर भी हुए लापता

रिपोर्ट्स के मुताबिक युगांडा की छह सदस्यीय बॉक्सिंग टीम के चार खिलाड़ी अपनी निर्धारित फ्लाइट से स्वदेश नहीं लौटे. इनमें नुहू बाटे, एंजेल कटुशाबे, इब्राहिम केमिस और एमिली नाकालेमा शामिल हैं. स्थानीय मीडिया का दावा है कि इनमें से एक खिलाड़ी ने बातचीत में बताया कि वे स्कॉटलैंड में शरण मांगना चाहते हैं और बेहतर सुविधाओं के बीच अपना बॉक्सिंग करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं. हालांकि युगांडा की टीम ने इस मामले पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

पाकिस्तानी बॉक्सर के गायब होने से बढ़ी हलचल

पाकिस्तान के मुक्केबाज कुदरतुल्लाह भी अपनी टीम के साथ स्वदेश नहीं लौटे. टीम अधिकारियों ने रवाना होने से पहले जब उनके कमरे की जांच की तो वह वहां मौजूद नहीं थे. सबसे हैरानी की बात यह रही कि उनका पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास था. इसके बावजूद उनके लापता होने से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी भी हैरान हैं. फिलहाल उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खिलाड़ियों के लापता होने की यह पहली घटना नहीं है. 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी पाकिस्तान के दो मुक्केबाज टीम से अलग हो गए थे. वहीं 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स के बाद भी कई खिलाड़ी और अधिकारी ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ पाए थे, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया था. ग्लासगो 2026 आयोजन समिति ने कहा है कि सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्कॉटलैंड, बॉर्डर फोर्स और यूके वीजा एंड इमिग्रेशन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. वहीं लापता खिलाड़ियों की तलाश और मामले की जांच लगातार जारी है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 05 Aug 2026 12:43 PM (IST)
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