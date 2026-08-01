महंगे Headphones खरीदना ही काफी नहीं! धांसू साउंड के लिए करें ये 5 काम

कई बार समस्या हेडफोन में नहीं बल्कि ऑडियो सोर्स में होती है. अगर आप कम क्वालिटी वाली ऑडियो फाइल या Low Bitrate Streaming इस्तेमाल कर रहे हैं तो महंगे हेडफोन भी अपना पूरा दम नहीं दिखा पाएंगे. म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स में जाकर Audio Quality को High या Lossless मोड पर सेट करें. हालांकि इसके लिए ज्यादा इंटरनेट डेटा और स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा, अगर आपका हेडफोन हाई-रेज ऑडियो को सपोर्ट करता है तो ऐसे फॉर्मेट का इस्तेमाल करने से आपको ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड साउंड मिल सकता है.