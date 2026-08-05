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लॉन्च से पहली लीक हो गईं Google Pixel 11 सीरीज की सारी डिटेल्स

Google Pixel 11 Series: गूगल की पिक्सल 11 सीरीज को 12 अगस्त (भारतीय समयानुसार 13 अगस्त) को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च से पहले सीरीज की कई डिटेल्स लीक हो गई हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 05 Aug 2026 12:28 PM (IST)
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  • गूगल 12 अगस्त को 4 Pixel 11 मॉडल लॉन्च करेगा।
  • लीक विवरण में Tensor G6 चिप, एआई फोकस शामिल हैं।
  • कीमतें ₹85,800 से ₹1,80,700 तक होंगी, फोल्ड सबसे महंगा।

Google Pixel 11 Series: गूगल की पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च होने में अब लगभग एक हफ्ते का समय बचा है. 12 अगस्त को होने वाले मेड बाई गूगल इवेंट में इस सीरीज को लॉन्च कर दिया जाएगा. हालांकि, सीरीज के सारे फीचर्स जानने के लिए आपको हफ्तेभर का इंतजार नहीं करना पडे़गा. लॉन्च से पहले ही इस सीरीज की सारी डिटेल्स लीक हो गई हैं, जिससे यह पता चल गया है कि अपकमिंग पिक्सल मॉडल में क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ये किन कलर ऑप्शंस में लॉन्च होंगे और भारत में इन्हें खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है. 

पिक्सल 11 सीरीज में होंगे चार मॉडल्स
लॉन्च से पहली लीक हो गईं Google Pixel 11 सीरीज की सारी डिटेल्स

गूगल की नई पिक्सल सीरीज में चार मॉडल्स- Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल होंगे. टिपस्टर Evan Blass ने इन मॉडल्स की सारी डिटेल्स की जानकारी शेयर की है. गूगल ने भी कुछ मॉडल्स की तस्वीरें दिखाई हैं, जिससे लुक्स आदि के बारे में पता चलता है.

Google Pixel 11

सीरीज के बेस वेरिएंट में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले, 256GB बेस स्टोरेज और 4,985mAh का बैटरी पैक दिया जाएगा. इसमें Tensor G6 लगा हो सकता है. प्रमोशनल फोटोज से पता चलता है कि यह मॉडल हिबिस्कस, फ्रॉस्ट, ओब्सिडियन और पिस्ता कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा. हिबिस्कस और पिस्ता कलर गूगल के ट्रेडिशनल ब्लैक और ग्रे ऑप्शन से ज्यादा कलरफुल लुक देंगे. माना जा रहा है कि गूगल इसमें जेमिनी-पावर्ड टूल्स पर खास फोकस करेगी और इसमें कई एडवांस एजेंटिक फंक्शन दिए जा सकते हैं, जो यूजर की लगातार इनपुट के भी काम करेंगे. इसे मैट फिनिश के साथ उतारा जा सकता है. भारत में इसे खरीदने के लिए आपको लगभग 85,800 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

Pixel 11 Pro

कैमरा और एआई के मामले में यह मॉडल स्टैंडर्ड वेरिएंट से ज्यादा फीचर लोडेड होगा. इस फोन में 120x Pro Res Zoom मिल सकता है, जो मौजूदा 10 Pro के 100x zoom से ज्यादा होगा. इस अपग्रेड के पीछे जेमिनी पावर्ड कैमरा फीचर का बड़ा योगदान होगा. अभी तक इन फीचर्स की डिटेल्स सामने नहीं आई हैं. इसके रियर में गूगल ने एक छोटा LED मैट्रिक्स एड किया है, जिसे Pixel Glow और HiLight भी कहा जा रहा है. यह अलग-अलग शेड्स में लाइट अप होगा. इसे खरीदने के लिए आपको 1,04,600 रुपये देने पड़ सकते हैं.

Pixel 11 Pro XL

11 Pro XL नई लाइनअप का टॉप वेरिएंट होगा. इसमें प्रो मॉडल के मुकाबले बड़ा डिस्प्ले और बैटरी पैक मिलेगा. यह फोन भी गूगल के लेटेस्ट Tensor G6 चिपसेट के साथ आएगा और इसमें गूगल का प्रीमियम कैमरा सेटअप मिलने वाला है. गूगल इस फोन को जेमिनी इंटेलीजेंस के साथ मार्केट कर रही है. लीक हुई इमेज में इसकी हार्डवेयर डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन यह फोन भी प्रो मॉडल की तरह Pixel Glow के साथ लॉन्च होगा. यह मॉडल ग्लॉसी मेटल फिनिश के साथ आएगा और इसकी शुरुआती कीमत 1,23,600 रुपये रह सकती है.

Pixel 11 Pro Fold

नई लाइनअप का गूगल का लेटेस्ट फोल्डेबल फोन Pixel 11 Pro Fold भी शामिल होगा. लीक हुई इमेज से इसके पाइन कलर ऑप्शन का पता चला है और इसे भी प्रो मॉडल की तरह पिक्सल ग्लो लाइटिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा. इस फोन के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच का मेन OLED डिस्प्ले और 6.4 इंच का कवर डिस्प्ले दिया जाएगा. Tensor G6 चिपसेट वाले इस फोन को 4,806mAh की बैटरी दी जा सकती है. माना जा रहा है कि भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,80,700 रुपये हो सकती है. इस कीमत के साथ यह भारत में अब तक का सबसे महंगा पिक्सल फोन बन जाएगा.
लॉन्च से पहली लीक हो गईं Google Pixel 11 सीरीज की सारी डिटेल्स

कब और कैसे देखें लॉन्चिंग?

12 अगस्त को Made By Google इवेंट में इन चारों फोन को लॉन्च किया जाएगा. भारतीय समयानुसार इस इवेंट की शुरुआत 13 अगस्त की सुबह 3.30 बजे होगी. इससे गूगल की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जाएगा. लॉन्च होते ही चारों मॉडल्स के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Google Pixel 11 Series Pixel 11 Pixel 11 Pro
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