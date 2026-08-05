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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलHow Airplane Mode Works: Airplane Mode में नेटवर्क कैसे गायब हो जाते हैं, फोन में क्या होता है?

How Airplane Mode Works: Airplane Mode में नेटवर्क कैसे गायब हो जाते हैं, फोन में क्या होता है?

How Airplane Mode Works: आपने भी कभी न कभी तो Airplane Mode ऑन करके नेटवर्क सेट करने की कोशिश तो जरुर किया होगा, लेकिन आखिर कैसे Airplane Mode ऑन करते ही नेटवर्क कैसे गायब हो जाता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Aug 2026 11:59 AM (IST)
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How Airplane Mode Works: स्मार्टफोन तो हम सब इस्तेमाल करते हैं और उसमें मौजूद एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड से भी हम अच्छी तरह वाकिफ हैं. और जैसे ही हम इस मोड को ऑन करते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा हवाई जहाज बना हुआ आ जाता है और फोन के सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाते हैं. इसके बाद न कोई कॉल आती है और न ही इंटरनेट काम करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे एयरप्लेन मोड ऑन करते ही फोन का नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है. 

फोन के अंदर के छोटे रेडियो स्टेशन 

इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हमारा फोन काम कैसे करता है. दरअसल हमारे स्मार्टफोन के अंदर छोटे-छोटे रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं. इनका काम हवा में मौजूद रेडियो तरंगों को छोड़ना और पकड़ना है. जब आप किसी को कॉल करते हैं, तो आपका फोन इन तरंगों के जरिए नजदीकी मोबाइल टावर से जुड़ता है. इंटरनेट चलाने और ब्लूटूथ या वाई-फाई इस्तेमाल करने के लिए भी फोन लगातार इन अदृश्य तरंगों का ही इस्तेमाल करता है. ऐसे में जब आप अपने फोन में एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड या आईओएस एक कमांड जारी करता है. यह कमांड फोन के अंदर मौजूद सभी रेडियो ट्रांसमीटर को तुरंत बंद कर देता है. इसके बंद होते ही आपके सिम कार्ड का सिग्नल गायब हो जाता है. आप न तो कॉल कर सकते हैं और न ही कोई आपको फोन कर सकता है. क्योंकि फोन का इंटरनेट से कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है. 

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फ्लाइट में ऑन करना क्यों जरूरी है और Airplane Mode के फायदे

अक्सर जब हवाई जहाज में यात्रा करते है, तब इसे ऑन करने के लिए कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब विमान हवा में उड़ रहा होता है, तो आपका फोन जमीन पर मौजूद मोबाइल टावरों से जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत से सिग्नल भेजने लगता है. हजारों फीट की ऊंचाई पर फोन के ये मजबूत सिग्नल विमान के पायलट के नेविगेशन सिस्टम रास्ता दिखाने वाले यंत्र और कंट्रोल रूम से होने वाली बातचीत में रुकावट डाल सकते हैं. और पायलट के हेडफोन में अजीब सी 'टी-टी' या खरखराहट की आवाज आ सकती है.  इससे पायलट को दिशा समझने या जरूरी निर्देश सुनने में परेशानी हो सकती है. इसलिए किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए ही एयरप्लेन मोड ऑन करना अनिवार्य है. 
हवाई सफर के अलावा भी यह मोड रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है. जब आपके फोन की बैटरी खत्म हो रही है, तो इसे ऑन कर दें. इससे नेटवर्क न खोजने के कारण बैटरी बहुत कम खर्च होगी. साथ ही एयरप्लेन मोड ऑन करके फोन चार्ज लगाने से फोन ज्यादा तेजी से चार्ज होता है. अगर आप काम कर रहे हैं या सो रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपको परेशान न करे, तो ऐसे में यह मोड ऑन कर दें. 

यह भी पढ़ें - क्या बंद पड़ा फोन भी आपकी लोकेशन बता सकता है, जानें कैसे?

Published at : 05 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Flight Mode Fast Charging Airplane Mode TECH NEWS Flight Mode Save Battery
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