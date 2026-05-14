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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWork From Home को बनाना है आरामदायक? घर में रखें ये 10 Smart Gadgets, दोगुनी तेजी से होगा काम

Work From Home को बनाना है आरामदायक? घर में रखें ये 10 Smart Gadgets, दोगुनी तेजी से होगा काम

Work From Home: ट्रैकपैड और छोटे लैपटॉप कीबोर्ड पर लगातार काम करना कई बार असुविधाजनक होता है. वायरलेस कीबोर्ड और माउस काम को ज्यादा तेज और आरामदायक बना देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 May 2026 07:01 AM (IST)
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  • घर से काम करने के लिए तेज वाई-फाई राउटर जरूरी है।
  • लैपटॉप स्टैंड से गर्दन और पीठ का दर्द कम होता है।
  • वायरलेस कीबोर्ड-माउस काम को तेज और आरामदायक बनाते हैं।
  • नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन शांतिपूर्ण काम के लिए उपयोगी हैं।

Work From Home: घर से काम करना अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठना, इंटरनेट की दिक्कत या बार-बार ध्यान भटकना काम की स्पीड और मूड दोनों खराब कर सकता है. ऐसे में कुछ स्मार्ट गैजेट्स आपका Work From Home अनुभव पूरी तरह बदल सकते हैं. ये डिवाइस न सिर्फ काम को आसान बनाते हैं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं.

तेज इंटरनेट के लिए Wi-Fi Router सबसे जरूरी

वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा आधार इंटरनेट है. अगर वीडियो कॉल बार-बार अटकती है या फाइल डाउनलोड होने में समय लगता है तो एक अच्छा डुअल-बैंड Wi-Fi राउटर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. तेज और स्थिर इंटरनेट से काम बिना रुकावट चलता है.

Laptop Stand से मिलेगा आराम

घंटों लैपटॉप पर झुककर काम करने से गर्दन और पीठ में दर्द होने लगता है. एक एडजस्टेबल लैपटॉप स्टैंड स्क्रीन को आंखों के लेवल तक ले आता है जिससे बॉडी पोश्चर बेहतर रहता है और थकान कम महसूस होती है.

Wireless Keyboard और Mouse बढ़ाएंगे स्पीड

ट्रैकपैड और छोटे लैपटॉप कीबोर्ड पर लगातार काम करना कई बार असुविधाजनक होता है. वायरलेस कीबोर्ड और माउस काम को ज्यादा तेज और आरामदायक बना देते हैं. खासकर लंबे ईमेल, रिपोर्ट या डिजाइनिंग के दौरान इनका फायदा साफ नजर आता है.

Noise Cancelling Headphones से मिलेगा शांति का माहौल

घर में आसपास का शोर अक्सर ध्यान भटका देता है. ऐसे में नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स वीडियो मीटिंग और फोकस्ड काम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं. इससे आपकी आवाज भी कॉल में ज्यादा साफ सुनाई देती है.

Webcam और Ring Light बनाएंगे प्रोफेशनल

अगर आप रोजाना ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का वेबकैम और रिंग लाइट आपकी वीडियो कॉल्स को प्रोफेशनल बना सकते हैं. खराब लाइटिंग और धुंधली वीडियो की समस्या तुरंत खत्म हो जाती है.

Smart Desk Lamp आंखों को देगा आराम

कम रोशनी में काम करने से आंखों पर दबाव पड़ता है. स्मार्ट LED डेस्क लैंप में ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं जो देर रात तक काम करते समय काफी मदद करती हैं.

Power Backup रखना भी जरूरी

अचानक बिजली जाने पर काम रुक सकता है. छोटे UPS या पावर बैकअप डिवाइस इंटरनेट राउटर और लैपटॉप को कुछ समय तक चालू रखते हैं जिससे जरूरी मीटिंग या काम बीच में नहीं रुकता.

Portable SSD से फाइल ट्रांसफर होगा आसान

बड़ी फाइल्स स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए पोर्टेबल SSD बेहद काम आता है. यह सामान्य हार्ड ड्राइव की तुलना में काफी तेज होता है और डेटा भी ज्यादा सुरक्षित रहता है.

Smart Speaker बना सकता है काम आसान

स्मार्ट स्पीकर की मदद से आप बिना हाथ लगाए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं म्यूजिक चला सकते हैं या मौसम और न्यूज जैसी जानकारी तुरंत पा सकते हैं. इससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है.

सही गैजेट्स से बढ़ेगी Productivity

वर्क फ्रॉम होम में आराम और प्रोडक्टिविटी दोनों जरूरी हैं. सही गैजेट्स आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं. अगर आप घर से काम करते हुए ज्यादा फोकस और कम थकान चाहते हैं तो ये स्मार्ट डिवाइस आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: WhatsApp पर आया शादी का कार्ड और खाते से उड़ गए 5 लाख रुपये! ऐसे हुआ खतरनाक साइबर फ्रॉड

Published at : 14 May 2026 07:01 AM (IST)
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TECH NEWS HINDI Work From Home Setup
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