एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?

Elon Musk: एलन मस्‍क दुनिया के सबसे अमीर व्‍यक्ति हैं और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2026 में ही वह दुनिया के पहले ट्रिलेनियर भी बन सकते हैं. साथ ही टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक एलन मस्क की दौलत इतनी ज्यादा है कि आम आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 380 से 400 अरब डॉलर के बीच बताई जा रही है. भारतीय रुपये में देखें तो यह रकम लगभग 32 से 34 लाख करोड़ रुपये के बराबर है.

क्‍या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास आखिर कितना पैसा कैश में है और उससे वह कितना गोल्ड खरीद सकते हैं? अगर नहीं तो आइए आपको इसका जवाब हम देते हैं.

किन देशों का सोना खरीद सकते हैं मस्क?

दरअसल, एलन मस्क की नेटवर्थ भले ही अरबों डॉलर की हो, लेकिन बात जब कैश की आती है तो यह बेहद सीमित रह जाता है. इसका खुलासा खुद एलन मस्‍क ने ही किया है. यह बात उन्‍होंने ट्वीट कर बताई कि उनकी संपत्ति बढ़ने का मुख्‍य कारण कंपनियों में बढ़ती हिस्‍सेदारी है और उसके शेयरों का मूल्‍य है. वैसे तो एलन मस्क के पास इतना पैसा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई देशों के केंद्रीय बैंकों के पास इससे भी कम कीमत का सोना मौजूद होगा.

जानकारों के मुताबिक, एलन मस्क की कुल संपत्ति से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों के गोल्ड रिजर्व के बराबर सोना खरीदा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के पास करीब 60 से 70 टन सोना बताया जाता है, जबकि नेपाल और श्रीलंका के पास इससे भी कम गोल्ड रिजर्व है. एलन मस्क की दौलत इतनी ज्यादा है कि वह इन देशों के पूरे सरकारी गोल्ड रिजर्व का पूरा सोना खरीदने की ताकत रखते हैं.

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एलन मस्क के पास कितना है कैश?

अब सवाल उठता है कि क्या एलन मस्क के पास इतना पैसा है, जिससे वह पूरी दुनिया का सोना खरीद सकते हैं? मई 2026 के आंकड़ों पर गौर करें तो फोर्ब्स के मुताबिक, एलन मस्क की कुल संपत्ति 788 बिलियन डॉलर यानी 66 लाख करोड़ रुपये है. वहीं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 659 बिलियन डॉलर यानी 55 लाख करोड़ रुपये बताया गया है. अगर कैश की बात करें तो वह बेहद कम हो सकता है, क्योंकि एलन मस्क खुद को कैश पुअर कहते हैं.

इसका मतलब यह नहीं है कि एलन मस्क के पास पैसा नहीं है. दरअसल, उनके पास करीब 95 पर्सेंट संपत्ति कंपनियों के शेयर से है. ऐसे में उनके पास 30 से 40 हजार करोड़ रुपये कैश होने का अनुमान जताया जाता है.

क्या पूरी दुनिया का सोना खरीद सकते हैं एलन मस्क?

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब $4730 प्रति औंस है. वहीं, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक है. अगर मस्क अपनी पूरी संपत्ति यानी 788 बिलियन डॉलर का सोना खरीदें तो वह लगभग 5100 टन से ज्यादा शुद्ध सोना खरीद सकते हैं. वैसे तो यह मात्रा दुनिया के कई बड़े देशों के कुल 'गोल्ड रिजर्व' से भी ज्यादा है, लेकिन वह पूरी दुनिया का सोना नहीं खरीद पाएंगे. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, दुनिया में अब तक कुल लगभग 2,12,000 टन सोना निकाला जा चुका है. बाजार में इसकी कुल कीमत आज के रेट पर करीब 32 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी. मस्क की पूरी संपत्ति भी इसका केवल 2.5% हिस्सा ही खरीद पाएगी.

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