Switch Off मोबाइल की भी मिल जाएगी Live Location! 99% लोग नहीं जानते ये आसान तरीका

Android स्मार्टफोन्स में Google की तरफ से Find My Device नाम का फीचर दिया जाता है. यह फीचर फोन खो जाने की स्थिति में उसकी लोकेशन पता लगाने में मदद करता है. अगर फोन बंद हो गया हो तब भी यह उसकी आखिरी एक्टिव लोकेशन दिखा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि फोन में पहले से Google अकाउंट लॉगिन हो और Find My Device फीचर चालू किया गया हो. जब यूजर किसी दूसरे डिवाइस या कंप्यूटर से उसी अकाउंट में लॉगिन करता है तो उसे उस फोन की आखिरी लोकेशन मैप पर दिखाई दे सकती है.