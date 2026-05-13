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Switch Off मोबाइल की भी मिल जाएगी Live Location! 99% लोग नहीं जानते ये आसान तरीका
Smartphone Tips: अक्सर देखा जाता है कि फोन चोरी करने वाला व्यक्ति सबसे पहले उसे स्विच ऑफ कर देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके.
आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग या मैसेज तक सीमित नहीं रह गया है. पढ़ाई, बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया, ऑफिस का काम और मनोरंजन जैसी लगभग हर चीज अब मोबाइल पर निर्भर हो चुकी है. यही वजह है कि फोन खो जाने या चोरी होने की स्थिति में लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है. सिर्फ नया फोन खरीदने की चिंता नहीं होती, बल्कि उसमें मौजूद निजी डेटा, फोटो, बैंकिंग जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के गलत हाथों में जाने का डर भी बना रहता है.
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Published at : 13 May 2026 07:23 PM (IST)
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
Opinion