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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में

विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने धोनी और रोहित को पीछे छोड़कर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 May 2026 08:11 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में जब भी रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले सामने आता है. आईपीएल 2026 में एक बार फिर किंग कोहली ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने उन्हें लीग के इतिहास में सबसे खास खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में मैदान पर उतरते ही विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. यह उनके आईपीएल करियर का 279वां मैच था. इसी के साथ उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया.

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम था. रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके पीछे थे. लेकिन इस सीजन में चोटों ने दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को प्रभावित किया. धोनी इंजरी के कारण अब तक मैदान पर नहीं उतर पाए, जबकि रोहित शर्मा भी हैमस्ट्रिंग की समस्या की वजह से कई मुकाबलों से बाहर रहे. इसका फायदा विराट कोहली को मिला और उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

विराट कोहली नंबर-1 पर 

अब आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली 279 मैचों के साथ पहले स्थान पर हैं. उनके पीछे एमएस धोनी और रोहित शर्मा 278-278 मैचों के साथ मौजूद हैं. इसके अलावा रविंद्र जडेजा 265 और दिनेश कार्तिक 257 मैच खेल चुके हैं. विराट कोहली सिर्फ मैच खेलने के मामले में ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी आईपीएल के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने अपने 9000 रन भी पूरे कर लिए हैं. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह लीग के पहले बल्लेबाज हैं. सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उनके और विराट के आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई देता है.

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कोहली के नाम आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 974 रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. इसके अलावा सबसे ज्यादा शतक और अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. यही वजह है कि फैंस उन्हें आईपीएल का असली “किंग” कहते हैं.

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दिलचस्प बात यह है कि आरसीबी के लिए यह टीम का 283वां मुकाबला था, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ 4 मैच मिस किए हैं. 2008 में उन्होंने एक मैच नहीं खेला था, जबकि 2017 में चोट के कारण तीन मुकाबलों से बाहर रहे थे. उनकी फिटनेस, निरंतरता और टीम के प्रति वफादारी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है.

Published at : 14 May 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Rohit Sharma Ipl Stats Virat Kohli IPL Record MAHENDRA SINGH DHONI IPL 2026 Kohli Vs Dhoni Vs Rohit.
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