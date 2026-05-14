'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने बताई वजह

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान संग बॉन्डिंग पर कही ये बात

'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान संग बॉन्डिंग पर कही ये बात

Bhagyashree On Maine Pyar Kiya: भाग्यश्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने शुरुआत में सलमान खान स्टारर फिल्म 'मैंने प्यार किया' को ठुकरा दिया था. उन्होंने इसकी वजह भी बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 May 2026 08:41 AM (IST)
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सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर 'मैंने प्यार किया' बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर क्लासिक फिल्मों में से एक है. इस मूवी ने सलमान खान को सुपरस्टार बनाया तो भाग्यश्री को भी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई थी. वहीं एक इंटरव्यू के दौरान दिग्गज अभिनेत्री भाग्यश्री ने अपनी फिल्म 'मैंने प्यार किया' की जबरदस्त पॉपुलैरिटी से लेकर कई अनसुने किस्से सुनाए. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि शुरुआत में उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी थी.

क्यों 'मैंने प्यार किया' नहीं करना चाहती थीं भाग्यश्री?
दरअसल हाल ही में रेडियो नशा के साथ बातचीत के दौरान, जब होस्ट ने बताया कि फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या ने पहले कहा था कि भाग्यश्री 'मैंने प्यार किया' को लेकर इंटरेस्टेड नहीं थीं. होस्ट ने उनसे पूछा, "आपने 'मैंने प्यार किया' को मना कर दिया था,क्यों?" इस पर भाग्यश्री ने जवाब दिया, "मैं 18 साल की थी. मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और आगे पढ़ाई करके विदेश जाना चाहती थी. फिल्मों के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था."

उन्होंने आगे बताया कि वह फिल्म साइन करने से बचने के लिए बहाने बनाती रहीं. उन्होंने कहा, "मैंने सूरज जी से कहा कि मैं कुछ खास तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी. मैंने उनसे कहा कि मुझे कॉलेज जाना है और उसके बाद ही शूटिंग कर सकती हूं. हर बार जब मैं कोई बहाना बनाती, तो उनके पास जवाब तैयार होता. वे कहते, 'हम “हमें तालमेल बिठाना होगा, लेकिन हमें सिर्फ आप ही चाहिए.”


मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान संग बॉन्डिंग पर कही ये बात

लता मंगेशकर ने गाए थे भाग्यश्री के किरदार के लिए गाने
वहीं जब होस्ट ने उनसे पूछा कि लता मंगेशकर द्वारा उनके किरदार के लिए सभी गाने गाने की बात जानकर उन्हें कैसा लगा? इस पर भाग्यश्री ने जवाब दिया, “लता जी सांगली के पास से हैं, और सांगली मेरा होमटाउन है.इसलिए यह मेरे लिए बेहद खास था.”

भाग्यश्री ने सलमान खान के बारे में क्या कहा?
इसके बाद होस्ट ने भाग्यश्री से पूछा कि सेट पर सलमान खान के साथ उनका पहला दिन कैसा था और उनकी दोस्ती कैसे शुरू हुई. हंसते हुए भाग्यश्री ने कहा, “हम कॉलेज के दोस्तों की तरह थे.” उन्होंने बताया कि उनका पहला शूट मंदिर का था, हालांकि वे पहले ही सूरज बड़जात्या के ऑफिस में एक फोटोशूट और लुक टेस्ट के दौरान मिल चुके थे.

‘हर सीढ़ी चिट्ठियों से भरे बोरों से लदी थी’
होस्ट ने भाग्यश्री से यह भी पूछा कि उन्हें कब एहसास हुआ कि ‘मैंने प्यार किया’ इतनी बड़ी हिट हो गई है. फिल्म की रिलीज़ के बाद की दीवानगी को याद करते हुए उन्होंने कहा, “उस समय डाकिया घर आते थे. हम पहली मंज़िल पर रहते थे और हर सीढ़ी चिट्ठियों से भरे सांता क्लॉज़ जैसे बोरों से लदी रहती थी.” उन्होंने आगे कहा कि यही वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि दर्शक फिल्म और उनके किरदार सुमन से कितना गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं.

भाग्यश्री ने रितेश और जेनेलिया की तारीफ की
‘मैंने प्यार किया’ के अलावा, भाग्यश्री ने अपनी हालिया फिल्म ‘राजा शिवाजी’ के बारे में भी बात की और रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की तारीफ की. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हर कोई रितेश और जेनेलिया को पसंद करता है।. वे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्यारे कपल हैं.” उन्होंने आगे कहा कि रितेश ने फिल्म में अपना दिल और जान लगा दी थी.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 13: ‘राजा शिवाजी’ ने दूसरे बुधवार कर दिया बड़ा कमाल, वसूल ली अपनी पूरी लागत, जानें- 13 दिनों का टोटल कलेक्शन

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Published at : 14 May 2026 08:40 AM (IST)
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