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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: '16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी

Weather Forecast: '16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी

Weather Update: देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान है. इस बीच IMD ने बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 14 May 2026 07:48 AM (IST)
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देश के कई राज्यों में एक तरफ भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो दूसरी तरफ मौसम तेजी से बदलता नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून की एंट्री शुरू हो चुकी है. पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. असम और मेघालय में भी कई जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है. उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में 19 मई तक लू और भीषण गर्मी जारी रहने की आशंका है.

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दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. 15 मई को भी दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 16 मई को आसमान साफ रहने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य में तेज हवाएं चल रही हैं. अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के साथ तापमान बढ़ सकता है और उमस लोगों को परेशान कर सकती है. लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलंदशहर और शामली में हल्के बादल और बूंदाबांदी हो सकती है.

बिहार में बारिश और तेज हवा की संभावना

बिहार में 14 से 17 मई तक मौसम बदला हुआ रह सकता है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 16 मई को कई जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार दरभंगा और पूर्णिया में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. लोगों को बिजली गिरने और आंधी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड में तेज हवाओं का असर

उत्तराखंड में 14 मई को तेज हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है. देहरादून, नैनीताल, मसूरी और पिथौरागढ़ में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है. चारधाम यात्रा मार्गों पर फिसलन और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

हिमाचल प्रदेश में बदलेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में 15 और 16 मई को मौसम खराब रह सकता है. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुल्लू में बादल छाए रह सकते हैं. मंडी और चंबा में भी मौसम बदल सकता है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फिसलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है.

राजस्थान में जारी रहेगी भीषण गर्मी

राजस्थान में गर्मी और लू का असर अभी जारी रहेगा. पश्चिमी राजस्थान में 15 से 18 मई तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है. जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है. जयपुर, अजमेर और कोटा में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है.

झारखंड में भी बारिश का अलर्ट

झारखंड में 14 से 18 मई तक मौसम सक्रिय रह सकता है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. 14 मई को कुछ इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में बारिश की संभावना है. देवघर और हजारीबाग में भी मौसम बदला रह सकता है. लोगों को बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए खुले मैदान और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

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Published at : 14 May 2026 06:52 AM (IST)
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