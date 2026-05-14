मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है. LPG टैंकर MV Sunshine ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर लिया है और अब भारत की तरफ बढ़ रहा है. भारतीय नौसेना और दूसरी एजेंसियां इस जहाज को सुरक्षा दे रही हैं. जानकारी के अनुसार, यह 15वां LPG जहाज है, जिसे इस संवेदनशील इलाके से सुरक्षित निकाला गया है. समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, MV Sunshine ने बुधवार (13 मई 2026) की रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार किया. इसके बाद वह फारस की खाड़ी से बाहर निकलकर भारत की ओर रवाना हो गया.

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय नौसेना इस जहाज की लगातार निगरानी कर रही है और उसे सुरक्षा कवच दे रही है. हालांकि जहाज में कितनी LPG गैस मौजूद है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद भारत ने ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति को अच्छी तरह संभाला है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कोशिश की है कि आम लोगों पर इसका कम से कम असर पड़े. हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि इस दौरान देश में घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई प्रभावित न हो.

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ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा बयान

ईरान की तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा बयान आया है. ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजेम घरीबाबादी ने बुधवार को कहा कि अगर इलाके में शांति बनी रहती है तो होर्मुज की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'जब शांति होगी तो सब कुछ साफ और सुरक्षित रहेगा. कोई परेशानी नहीं होगी. हम अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे. अगर हालात सामान्य हुए तो पहले से ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता देखने को मिलेगी.' इससे पहले ईरान ने भारत के रुख की भी तारीफ की थी. BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले घरीबाबादी ने कहा था कि भारत हमेशा शांति का समर्थन करता है और तनाव कम करने की हर कोशिश का स्वागत किया जाएगा.

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