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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 4th T20: हैदराबाद में भारत ने जीता टॉस, प्लेइंग इलेवन में हुए 2 बड़े बदलाव

IND vs WI 4th T20: हैदराबाद में भारत ने जीता टॉस, प्लेइंग इलेवन में हुए 2 बड़े बदलाव

IND vs WI 4th T20: भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. हैदराबाद के बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 14 Oct 2026 07:10 PM (IST)
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हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. हाई स्कोरिंग वाले इस मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए हैं. 

टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. इसकी एक बड़ी वजह इस मैदान पर बनाई गई नई पिच है. हम पहले भी ऐसी पिचों पर खेल चुके हैं. पिच बहुत सख्त है, इसलिए गेंद में उछाल भी देखने को मिलेगा. हम जानते हैं कि वेस्टइंडीज की टीम कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम लापरवाही नहीं बरत सकते. पिछले मैच में हमने जिस तरह का जज्बा दिखाया, वह बहुत अच्छा था. हमारी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है."

टॉस हारने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, "हम भी फील्डिंग ही चुनते. यह मैच जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें वापसी करनी होगी. हमें एक अच्छी शुरुआत चाहिए और यह साफ होना चाहिए कि हम कैसे खेलना चाहते हैं. देखते हैं क्या होता है, सब अच्छा लग रहा है. खुले दिमाग से खेलना होगा. हमारी टीम में दो बदलाव हुए हैं. कामिल पूरन और क्वेंटिन सैम्पसन बाहर हैं और उनकी जगह पर रोमारियो शेफर्ड और ज्वेल एंड्रयू टीम में आए हैं."

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन- शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमार स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती और शमार जोसेफ

भारत की प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 14 Oct 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 4th T20 SHREYAS IYER
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