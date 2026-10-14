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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung के ये 3 स्मार्टफोन फिर हुए महंगे, जानें क्या है वजह

Samsung के ये 3 स्मार्टफोन फिर हुए महंगे, जानें क्या है वजह

Samsung के Galaxy A27 5G, Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G फिर महंगे हो गए हैं. जानिए अब इनकी नई कीमतें क्या हैं और किस कारण कीमतों पर असर पड़ रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Oct 2026 06:52 PM (IST)
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  • अन्य ब्रांडों के फोन भी हुए महंगे.

स्मार्टफोन खरीदने का बजट बनाते समय फोन के फीचर्स के साथ उसकी कीमत पर भी नजर रखनी पड़ती है. लेकिन अगर पसंद का फोन खरीदने के लिए कुछ समय इंतजार किया जाए और बाद में उसकी कीमत बढ़ जाए, तो बजट बिगड़ सकता है. Samsung के तीन स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे यूजर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है.

कंपनी ने Galaxy A27 5G, Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीनों फोन के अलग-अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट अब 2,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं. इससे पहले भी इन स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव किया जा चुका है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अब इनकी नई कीमतें कितनी हो गई हैं और इसकी वजह क्या है. 

Samsung के तीनों फोन की कीमतों में कितना इजाफा हुआ?

रिपोर्ट के अनुसार, Samsung ने Galaxy A27 5G, Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G के सभी रैम और स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,000 रुपये बढ़ा दी है. इस बदलाव के बाद इन फोन को खरीदने के लिए यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

Samsung Galaxy A27 5G की नई कीमत

Samsung Galaxy A27 5G के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत पहले 33,999 रुपये थी, जो अब बढ़कर 35,999 रुपये बताई जा रही है. वहीं, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 40,999 रुपये की जगह 42,999 रुपये में मिल रहा है. इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भी 45,999 रुपये से बढ़कर 47,999 रुपये हो गई है.

Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G के दाम भी बढ़े

Galaxy M47 5G और Galaxy F70 Pro 5G के बेस मॉडल में भी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दोनों फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अब 35,999 रुपये से बढ़कर 37,999 रुपये बताई जा रही है. वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये से बढ़कर 41,999 रुपये हो गई है. साथ ही 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल अब 46,999 रुपये में उपलब्ध होने की बात कही गई है, जबकि पहले इसकी कीमत 44,999 रुपये थी.

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कीमत बढ़ने की वजह क्या है?

इन स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह रैम और स्टोरेज की कमी बताई जा रही है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को इन जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर पूरे स्मार्टफोन बाजार पर पड़ रहा है और कई कंपनियां अपने फोन की कीमतें बढ़ा रही हैं. Samsung के अलावा Oppo, Vivo, iQOO, OnePlus और Apple भी अपने स्मार्टफोन महंगे कर चुके हैं. हालांकि, Samsung ने इन तीनों फोन की कीमतें बढ़ाने की अलग से कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Oct 2026 06:52 PM (IST)
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