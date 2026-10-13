एक्सप्लोरर
बार-बार बफरिंग से छुटकारा चाहिए? Wi-Fi राउटर में बदलें ये 5 सेटिंग्स
Wi-Fi बार-बार स्लो हो रहा है और वीडियो में बफरिंग से परेशान हैं तो नया इंटरनेट प्लान लेने से पहले राउटर की ये 5 सेटिंग्स जरूर चेक करें. जानिए कैसे छोटे बदलाव कनेक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं
फोन पर रील देखते समय वीडियो का रुक जाना हो या लैपटॉप पर वेबसाइट खुलने में जरूरत से ज्यादा समय लगना, धीमा Wi-Fi अक्सर परेशानी बढ़ा देता है. कई बार लोग इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत करते हैं या नया प्लान लेने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन हर बार इसकी वजह इंटरनेट प्लान नहीं होता है. राउटर की कुछ सेटिंग्स भी कनेक्शन की स्पीड पर असर डाल सकती हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ बदलाव करके Wi-Fi के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है. तो आइए जानते हैं कि बार-बार बफरिंग से छुटकारा पाने के लिए Wi-Fi राउटर में कौन-सी 5 सेटिंग्स बदलें.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 13 Oct 2026 09:22 AM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
हेडफोन खरीदने का प्लान है? देखें 10000 के बजट में ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
Facebook अकाउंट में ईमेल जोड़ने और हटाने का आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
बच्चों के iPhone पर अब हर ऐप को नहीं मिलेगी छूट, iOS 27 में क्या बदला?
टेक्नोलॉजी
Truecaller पर दिख रहा है आपका नंबर? ऐसे हटाएं अपनी डिजिटल पहचान
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion