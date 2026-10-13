बार-बार बफरिंग से छुटकारा चाहिए? Wi-Fi राउटर में बदलें ये 5 सेटिंग्स

कई मॉर्डन राउटर Smart Connect फीचर के जरिए दोनों Wi-Fi बैंड को एक ही नेटवर्क नाम से जोड़ देते हैं. ऐसे में डिवाइस कभी-कभी तेज 5GHz बैंड की जगह 2.4GHz से जुड़ा रह सकता है. राउटर की सेटिंग में दोनों बैंड के नाम अलग करके आप जरूरत के अनुसार डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. तेज स्पीड के लिए पास रखे फोन और लैपटॉप को 5GHz पर, जबकि ज्यादा रेंज चाहने वाले डिवाइस को 2.4GHz पर रखना यूजफुल हो सकता है.