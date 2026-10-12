Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन
Jio Fiber यूजर्स के लिए आ गया अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज. अब 4 महीने फ्री चलेगा आपका हाई-स्पीड इंटरनेट. क्या यह फायदा सबको मिलेगा जान लीजिए किन ग्राहकों के लिए है यह खास ऑफर.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Oct 2026 07:14 AM (IST)
घर में Wi-Fi लगवाने के बाद हर महीने समय पर उसका Bill पे करन होता है. अगर आप भी Jio Fiber या AirFiber का इस्तेमाल करते हैं तो Reliance Jio आपके लिए एक जबरदस्त Offer लेकर आया है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए Freedom Pack पेश किया है, जिसमें एक बार रिचार्ज कराने के बाद आपको 4 महीने का इंटरनेट पूरी तरह फ्री दिया जा रहा है.
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Jio के इस Offer की कीमत 8888 रुपये रखी गई है. Jio के Users के लिए यह प्लान काफी फायदे का सौदा कहा जा रहा है. दरअसल यह कोई आम Yearly Plan नहीं है. बल्कि Jio ने इसमें पूरे साल के पैसे लेकर ग्राहकों को Extra महीनों का तोहफा साथ में जोड़कर दे रहा है. यानी कम महीनों को पेमेंट और ज्यादा महीने सर्विस.
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आमतौर पर किसी भी सालाना प्लान में आपको सिर्फ 12 महीने की सर्विस मिलती है. लेकिन इस 8888 रुपये वाले फ्रीडम पैक के तहत कंपनी ग्राहकों को 12 महीने के अलावा 4 महीने की एक्स्ट्रा सर्विस वैलिडिटी दे रही है. इसका मतलब यह हुआ कि आपका कनेक्शन पूरे 16 महीने यानी करीब 480 दिनों तक एक्टिव रहेगा और आपको सवा साल से ज्यादा रिचार्ज की चिंता नहीं होगी.
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अब बात करते हैं इस कनेक्शन में मिलने वाली इंटरनेट स्पीड की. तो बता दें इस 8888 रुपये वाले पैक में यूजर्स को 30 Mbps की Upload और Download स्पीड दी जा रही है. एक नार्मल फैमिली की रोजमर्रा की जरूरतों जैसे Online Classes, Work From Home, Social Media और Youtube पर फुल HD वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यह 30 Mbps की स्पीड काफी है.
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इस प्लान में Jio इसमें सिर्फ Internet Data ही नहीं दे रहा बल्कि 12 बड़े प्रीमियम OTT Apps का फ्री सब्सक्रिप्शन भी बंडल करके दे रहा है. इनमें Jio Hotstar, Sony LIV और Zee5 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इसके साथ ही यूजर्स को 800 से ज्यादा Live TV Channels और Landline के जरिए अनलिमिटेड फ्री वॉयस कॉलिंग का फायदा भी मिलता है.
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अगर आप हर महीने का एवरेज खर्च निकालेंगे तो 8888 रुपये की कुल लागत को जब 16 महीनों में बांटा जाता है. तो महीने का खर्च लगभग 555 रुपये के आसपास बैठता है. आज के समय में जब अकेले TV Cable और OTT का खर्च ही 400-500 रुपये हो जाता है वहां Wi-Fi, Calling और TV सब कुछ 555 रुपये में मिलना पैसा वसूल डील है.
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लेकिन अगर आपके घर में Internet का इस्तेमाल काफी ज्यादा है और आपको 30 Mbps से ज्यादा स्पीड चाहिए, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है. Reliance Jio ने दूसरा ऑप्शन तैयार रखा है. कंपनी का 10000 रुपये वाला Freedom Pack उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें Heavy Downloading, 4K Streaming और Gaming पसंद है.
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Jio के इस 10000 रुपये वाले Freedom Pack में ग्राहकों को सीधे 100 Mbps की सुपरफास्ट Internet स्पीड ऑफर की जाती है. वैलिडिटी की बात करें तो यह प्लान 15 महीनों की Service के साथ आता है. यानी सवा साल तक बिना किसी रुकावट के मल्टीपल डिवाइसेस पर Internet चला सकते हैं. इस पैक में भी Live TV Channels, Free Calling और Top OTT प्लेटफॉर्म्स का पूरा Access शामिल रहता है.
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कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही प्लान अपनी-अपनी जगह काफी किफायती हैं. अगर बजट कम है और ज्यादा यूज नहीं है तो 8888 वाला पैक 4 महीने की फ्री सर्विस के साथ बेस्ट है. वहीं तेज रफ्तार चाहने वालों के लिए 10 हजार वाला पैक सही रहेगा. इन ऑफर्स का फायदा मौजूदा और नए यूजर्स MyJio App से उठा सकते हैं.