Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन

Jio के इस 10000 रुपये वाले Freedom Pack में ग्राहकों को सीधे 100 Mbps की सुपरफास्ट Internet स्पीड ऑफर की जाती है. वैलिडिटी की बात करें तो यह प्लान 15 महीनों की Service के साथ आता है. यानी सवा साल तक बिना किसी रुकावट के मल्टीपल डिवाइसेस पर Internet चला सकते हैं. इस पैक में भी Live TV Channels, Free Calling और Top OTT प्लेटफॉर्म्स का पूरा Access शामिल रहता है.