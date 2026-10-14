शशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'

INDIA ब्लॉक की तरफ से दिल्ली में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उनके साथ मुलाकात से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है.

उन्होंने अपने X पोस्ट में लिखा, ‘इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान सोमवार (12 अक्टूबर) को नेहा बोरा से मुलाकात हुई. मुझे उनके साहस के प्रति बहुत सम्मान है, उनके दृढ़ विश्वास का साहस और वो ज्यादातर लोगों से बेहतर सेल्फी भी लेती हैं!’

BJP को लेकर क्या बोलीं नेहा बोरा?

Enjoyed meeting @neha_aisa at the INDIA bloc’s #MarchForDemocracy on Monday. I have great respect for her manifest courage — the courage of her convictions. She also takes better selfies than most! https://t.co/wbRsTF5xPu — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 14, 2026

वहीं, AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को इंडिया ब्लॉक की तरफ से आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला करते हुए कहा, ‘जब हम जनता बनाम BJP कहते हैं तो हम एक पक्ष की बात कर रहे होते हैं. हम एक कॉमन दुश्मन की बात कर रहे हैं. इस देश की जनता का दुश्मन, भारत के लोकतंत्र का दुश्मन और संविधान का दुश्मन और ये जो एक दुश्मन है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी (BJP) है.’

उन्होंने कहा, ‘अगर BJP ये सोचती है कि वह लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला कर सकती है और जब जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करे, अपने वोट देने के अधिकारों की मांग करें, तब हमारे विरोध करने के अधिकारों को भी हमसे छीना जा सकता है और उस वक्त भी हम चुप रह जाएंगे, तो BJP को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है.’

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