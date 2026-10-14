Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'

शशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'

शशि थरूर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान सोमवार को नेहा बोरा से मुलाकात हुई. मुझे उनके साहस के प्रति बहुत सम्मान है और वो ज्यादातर लोगों से बेहतर सेल्फी भी लेती हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Oct 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

INDIA ब्लॉक की तरफ से दिल्ली में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उनके साथ मुलाकात से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है.

उन्होंने अपने X पोस्ट में लिखा, ‘इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान सोमवार (12 अक्टूबर) को नेहा बोरा से मुलाकात हुई. मुझे उनके साहस के प्रति बहुत सम्मान है, उनके दृढ़ विश्वास का साहस और वो ज्यादातर लोगों से बेहतर सेल्फी भी लेती हैं!’ 

BJP को लेकर क्या बोलीं नेहा बोरा?

वहीं, AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को इंडिया ब्लॉक की तरफ से आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला करते हुए कहा, ‘जब हम जनता बनाम BJP कहते हैं तो हम एक पक्ष की बात कर रहे होते हैं. हम एक कॉमन दुश्मन की बात कर रहे हैं. इस देश की जनता का दुश्मन, भारत के लोकतंत्र का दुश्मन और संविधान का दुश्मन और ये जो एक दुश्मन है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी (BJP) है.’ 

उन्होंने कहा, ‘अगर BJP ये सोचती है कि वह लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला कर सकती है और जब जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करे, अपने वोट देने के अधिकारों की मांग करें, तब हमारे विरोध करने के अधिकारों को भी हमसे छीना जा सकता है और उस वक्त भी हम चुप रह जाएंगे, तो BJP को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है.’

खबर अपडेट हो रही है...

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 14 Oct 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
CONGRESS SHashi Tharoor INDIA Bloc March Neha Bora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP Protest Live: इंडिया गेट जा रहे राहुल गांधी, धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिवार से करेंगे मुलाकात
Live: इंडिया गेट जा रहे राहुल गांधी, धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिवार से करेंगे मुलाकात
इंडिया
CJP नेताओं की हिरासत पर ध्रुव राठी का बड़ा बयान- ‘सभी भारतीय एक साथ...’
CJP नेताओं की हिरासत पर ध्रुव राठी का बड़ा बयान- ‘सभी भारतीय एक साथ...’
इंडिया
Explained: चीन क्यों धड़ाधड़ खरीद रहा सोना? भारतीय खरीदारों के लिए क्या है चिंता के कारण, जानिए
Explained: चीन क्यों धड़ाधड़ खरीद रहा सोना? भारतीय खरीदारों के लिए क्या है चिंता के कारण, जानिए
इंडिया
ओडिशा ने पकड़ी विकास की रफ्तार, CM मांझी ने रखी 46 प्रोजेक्ट्स की नींव, हजारों करोड़ का निवेश
ओडिशा ने पकड़ी विकास की रफ्तार, CM मांझी ने रखी 46 प्रोजेक्ट्स की नींव, हजारों करोड़ का निवेश
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Bollywood News: आयुष्मान-सारा की ‘उड़ता तीर’ का दूसरा ट्रेलर रिलीज, धुरंधर से होने लगी तुलना! (14.10.26)
सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'
शशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'
बिहार
पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया न्योता, 'साथ आ जाएं, 2027 में बदलेगी सरकार'
पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया न्योता, 'साथ आ जाएं, 2027 में बदलेगी सरकार'
क्रिकेट
IND vs WI 4th T20: हैदराबाद में भारत ने जीता टॉस, प्लेइंग इलेवन में हुए 2 बड़े बदलाव
हैदराबाद में भारत ने जीता टॉस, प्लेइंग इलेवन में हुए 2 बड़े बदलाव
इंडिया
CJP नेताओं की हिरासत पर ध्रुव राठी का बड़ा बयान- ‘सभी भारतीय एक साथ...’
CJP नेताओं की हिरासत पर ध्रुव राठी का बड़ा बयान- ‘सभी भारतीय एक साथ...’
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब
प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'फांसी नहीं, उम्रकैद हो सकती थी', मुस्कान-साहिल की वकील का बयान
'फांसी नहीं, उम्रकैद हो सकती थी', मुस्कान-साहिल की वकील का बयान
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget