5 Star फ्रिज कितनी बिजली बचाता है, 2 Star या 3 Star से कितनी ज्यादा?

अगर सीधे आंकड़ों की बात करें तो एक नार्मल 3 Star फ्रिज सालभर में लगभग 300 से 400 यूनिट तक बिजली खा जाता है. जबकि इसके मुकाबले 5 Star फ्रिज वही काम सिर्फ 150 से 200 यूनिट में कर देता है. यानी कि 3 Star की तुलना में 5 Star फ्रिज सीधे तौर पर 30 से 40 प्रतिशत तक बिजली बचा लेता है. और अगर आप इसकी तुलना 2 Star वाले मॉडल से करेंगे तो बचत का आंकड़ा और भी ज्यादा यानी लगभग 45 से 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है.