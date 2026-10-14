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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमाइक्रोवेव में लगा यह छोटा-सा पार्ट, जानें खाने को गर्म कैसे करता है?

माइक्रोवेव में लगा यह छोटा-सा पार्ट, जानें खाने को गर्म कैसे करता है?

माइक्रोवेव में खाना जल्दी गर्म करने के पीछे एक खास पार्ट काम करता है. जानिए यह छोटा-सा पार्ट बिजली को तरंगों में कैसे बदलता है और रडार तकनीक से इसका क्या कनेक्शन है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Oct 2026 07:33 PM (IST)
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  • सुरक्षा हेतु ओवन खराब होने पर प्रशिक्षित तकनीशियन से दिखाएं.

माइक्रोवेव में खाना गर्म करने का तरीका गैस चूल्हे या सामान्य हीटर से अलग होता है. इसमें कोई गर्म प्लेट खाने को नहीं पकाती, बल्कि एक खास डिवाइस बिजली से माइक्रोवेव तरंगें बनाता है. इन तरंगों का असर खाने में मौजूद पानी पर पड़ता है, जिससे खाना गर्म होने लगता है. खास बात यह है कि आज रसोई में यूज होने वाली इस तकनीक का संबंध रडार सिस्टम से भी है. तो आइए जानते हैं कि माइक्रोवेव में लगा यह छोटा-सा पार्ट कैसे काम करता है और इसकी मदद से खाना जल्दी गर्म कैसे हो जाता है.

माइक्रोवेव में लगा यह छोटा-सा पार्ट कैसे काम करता है?

माइक्रोवेव में खाना गर्म करने का काम मैग्नेट्रॉन (Magnetron) नाम का एक खास पार्ट करता है. यह बिजली को माइक्रोवेव तरंगों में बदलता है. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और चुंबक की मदद से ये तरंगें बनती हैं.मैग्नेट्रॉन का यूज सिर्फ माइक्रोवेव ओवन में ही नहीं, बल्कि रडार और कई औद्योगिक मशीनों में भी किया जाता है. इस तकनीक को सबसे पहले रडार सिस्टम में यूज करने के लिए विकसित किया गया था.

बिजली से माइक्रोवेव तरंगें कैसे बनती हैं?

मैग्नेट्रॉन के अंदर एक कैथोड और उसके चारों ओर छेद वाली धातु की संरचना होती है, जिसे एनोड कहा जाता है. कैथोड को गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं. जब कैथोड और एनोड के बीच ज्यादा वोल्टेज दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बढ़ने लगते हैं. इस दौरान चुंबक का असर उनके रास्ते को मोड़ देता है, जिससे वे सीधे जाने की जगह गोल-गोल घूमने लगते हैं. एनोड में बनी खास छोटी जगहें, जिन्हें कैविटी कहा जाता है, इस हलचल से माइक्रोवेव तरंगें बनाने में मदद करती हैं. 

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इसकी मदद से खाना जल्दी गर्म कैसे होता है?

माइक्रोवेव ओवन के अंदर पहुंचने वाली तरंगें खाने तक पहुंचती हैं. ये तरंगें खाने में मौजूद पानी के छोटे-छोटे कण पर असर डालती हैं. कण लगातार अपनी दिशा बदलने लगते हैं. इस प्रक्रिया में एनर्जी पैदा होती है, जिससे खाना गर्म होने लगता है.  इसी वजह से माइक्रोवेव में खाना कम समय में गर्म हो जाता है, हालांकि खाने के हर हिस्से में गर्मी एक जैसी नहीं पहुंचती है. खाना कितना है, उसकी बनावट कैसी है और उसमें पानी कितना है, इन बातों पर निर्भर करता है कि कौन-सा हिस्सा ज्यादा गर्म होगा और कौन-सा कम गर्म होगा. 

माइक्रोवेव का यूज करते समय सावधानी क्यों जरूरी है?

माइक्रोवेव ओवन की अंदर की दीवारें तरंगों को बाहर निकलने से रोकती हैं. इसके दरवाजे में भी खास इंतजाम होता है, जिससे तरंगें बाहर न आएं. दरवाजा खोलते ही सुरक्षा स्विच मैग्नेट्रॉन को बंद कर देते हैं. इसके अंदर बिजली का वोल्टेज बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसे में ओवन खराब होने पर उसे खुद खोलने या ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इसकी मरम्मत किसी प्रशिक्षित तकनीशियन से ही करवानी चाहिए. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Oct 2026 07:33 PM (IST)
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