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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीघर चमकाने में घंटों की मेहनत क्यों? दिवाली पर काम आएंगे ये गैजेट्स

घर चमकाने में घंटों की मेहनत क्यों? दिवाली पर काम आएंगे ये गैजेट्स

दिवाली की सफाई में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है. रोबोट वैक्यूम से लेकर स्मार्ट मॉप तक, ये क्लीनिंग गैजेट्स घर की सफाई को आसान बना सकते हैं. जानिए कौन-से डिवाइस त्योहार से पहले आपके काम आ सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Oct 2026 10:25 AM (IST)
दिवाली की सफाई में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है. रोबोट वैक्यूम से लेकर स्मार्ट मॉप तक, ये क्लीनिंग गैजेट्स घर की सफाई को आसान बना सकते हैं. जानिए कौन-से डिवाइस त्योहार से पहले आपके काम आ सकते हैं.

दिवाली आते ही घर के हर कोने को चमकाने की तैयारी शुरू हो जाती है. फर्श से धूल हटाना, रसोई में जमी गंदगी साफ करना, सोफे के आसपास सफाई करना और घर के दूसरे हिस्सों को साफ-सुथरा रखना, इन सभी कामों में काफी समय लग सकता है. ऐसे में अगर सफाई के कुछ काम मशीनें संभाल लें, तो त्योहार की तैयारियों के लिए समय निकालना आसान हो सकता है. अब बाजार में ऐसे कई स्मार्ट क्लीनिंग गैजेट्स मौजूद हैं, जो रोजमर्रा की सफाई को आसान बनाने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं कि दिवाली की सफाई में कौन-से गैजेट्स आपके काम आ सकते हैं.

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स्मार्ट क्लीनिंग डिवाइस बार-बार किए जाने वाले सफाई के कामों को आसान बना सकते हैं. इससे झुककर सफाई करने, भारी डिवाइस उठाने और हाथ से फर्श रगड़ने जैसी मेहनत कम हो सकती है, हालांकि बेहतर रिजल्ट के लिए डिवाइस की नियमित देखभाल करना भी जरूरी है. दिवाली से पहले अपनी जरूरत और घर में मौजूद जगह के हिसाब से सही गैजेट चुनकर सफाई की तैयारी को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है.
स्मार्ट क्लीनिंग डिवाइस बार-बार किए जाने वाले सफाई के कामों को आसान बना सकते हैं. इससे झुककर सफाई करने, भारी डिवाइस उठाने और हाथ से फर्श रगड़ने जैसी मेहनत कम हो सकती है, हालांकि बेहतर रिजल्ट के लिए डिवाइस की नियमित देखभाल करना भी जरूरी है. दिवाली से पहले अपनी जरूरत और घर में मौजूद जगह के हिसाब से सही गैजेट चुनकर सफाई की तैयारी को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है.
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अगर त्योहार की तैयारियों के बीच सफाई के काम याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो क्लीनिंग ऐप्स मदद कर सकते हैं. इनकी मदद से सफाई के कामों का शेड्यूल बनाया जा सकता है. कुछ ऐप फिल्टर बदलने या डस्टबिन खाली करने का रिमाइंडर भी देते हैं, जिससे डिवाइस की देखभाल करना आसान हो जाता है.
अगर त्योहार की तैयारियों के बीच सफाई के काम याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो क्लीनिंग ऐप्स मदद कर सकते हैं. इनकी मदद से सफाई के कामों का शेड्यूल बनाया जा सकता है. कुछ ऐप फिल्टर बदलने या डस्टबिन खाली करने का रिमाइंडर भी देते हैं, जिससे डिवाइस की देखभाल करना आसान हो जाता है.
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अगर घर के फर्श पर रोज धूल जमा होती है, तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है. यह डिवाइस अपने आप फर्श की सफाई कर सकता है और कुछ मॉडल झाड़ू लगाने के साथ पोछा भी लगाते हैं. इसकी मदद से रोजाना की धूल और पालतू जानवरों के बाल साफ किए जा सकते हैं. स्मार्टफोन ऐप के जरिए सफाई का समय तय करने की सुविधा भी मिलती है.
अगर घर के फर्श पर रोज धूल जमा होती है, तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है. यह डिवाइस अपने आप फर्श की सफाई कर सकता है और कुछ मॉडल झाड़ू लगाने के साथ पोछा भी लगाते हैं. इसकी मदद से रोजाना की धूल और पालतू जानवरों के बाल साफ किए जा सकते हैं. स्मार्टफोन ऐप के जरिए सफाई का समय तय करने की सुविधा भी मिलती है.
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सफाई के समय सिर्फ फर्श पर ध्यान देना काफी नहीं है. घर के अंदर मौजूद धूल और हवा में तैरते छोटे कणों को हटाने के लिए ऑटोमैटिक एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है. HEPA फिल्टर वाले प्यूरीफायर हवा में मौजूद धूल, पालतू जानवरों के बालों से जुड़े कण और कुछ प्रदूषकों को पकड़ने में मदद करते हैं.
सफाई के समय सिर्फ फर्श पर ध्यान देना काफी नहीं है. घर के अंदर मौजूद धूल और हवा में तैरते छोटे कणों को हटाने के लिए ऑटोमैटिक एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है. HEPA फिल्टर वाले प्यूरीफायर हवा में मौजूद धूल, पालतू जानवरों के बालों से जुड़े कण और कुछ प्रदूषकों को पकड़ने में मदद करते हैं.
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घर के कोनों, सोफे और गाड़ी के अंदर सफाई करने के लिए कॉर्डलेस और हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर यूजफुल हो सकते हैं. ये बैटरी से चलते हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बार-बार तार लगाने की जरूरत नहीं होती है. इनकी मदद से अचानक फैली धूल या गिरी हुई सूखी चीजों को भी आसानी से साफ किया जा सकता है.
घर के कोनों, सोफे और गाड़ी के अंदर सफाई करने के लिए कॉर्डलेस और हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर यूजफुल हो सकते हैं. ये बैटरी से चलते हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बार-बार तार लगाने की जरूरत नहीं होती है. इनकी मदद से अचानक फैली धूल या गिरी हुई सूखी चीजों को भी आसानी से साफ किया जा सकता है.
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फर्श पर सूखे दाग या रसोई में गिरे लिक्विड साफ करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में इलेक्ट्रिक फ्लोर क्लीनर और स्मार्ट मॉप काम आ सकते हैं. इनमें मौजूद घूमने वाले ब्रश और पानी की मदद से फर्श को साफ किया जा सकता है. ये डिवाइस पोछे और बाल्टी से होने वाली मेहनत को कम करने में मदद करते हैं.
फर्श पर सूखे दाग या रसोई में गिरे लिक्विड साफ करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में इलेक्ट्रिक फ्लोर क्लीनर और स्मार्ट मॉप काम आ सकते हैं. इनमें मौजूद घूमने वाले ब्रश और पानी की मदद से फर्श को साफ किया जा सकता है. ये डिवाइस पोछे और बाल्टी से होने वाली मेहनत को कम करने में मदद करते हैं.
Published at : 13 Oct 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Diwali 2026 Smart Cleaning Gadgets

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