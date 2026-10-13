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घर चमकाने में घंटों की मेहनत क्यों? दिवाली पर काम आएंगे ये गैजेट्स
दिवाली की सफाई में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है. रोबोट वैक्यूम से लेकर स्मार्ट मॉप तक, ये क्लीनिंग गैजेट्स घर की सफाई को आसान बना सकते हैं. जानिए कौन-से डिवाइस त्योहार से पहले आपके काम आ सकते हैं.
दिवाली आते ही घर के हर कोने को चमकाने की तैयारी शुरू हो जाती है. फर्श से धूल हटाना, रसोई में जमी गंदगी साफ करना, सोफे के आसपास सफाई करना और घर के दूसरे हिस्सों को साफ-सुथरा रखना, इन सभी कामों में काफी समय लग सकता है. ऐसे में अगर सफाई के कुछ काम मशीनें संभाल लें, तो त्योहार की तैयारियों के लिए समय निकालना आसान हो सकता है. अब बाजार में ऐसे कई स्मार्ट क्लीनिंग गैजेट्स मौजूद हैं, जो रोजमर्रा की सफाई को आसान बनाने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं कि दिवाली की सफाई में कौन-से गैजेट्स आपके काम आ सकते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 10:25 AM (IST)
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