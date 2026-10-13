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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसिर्फ तेज आवाज नहीं, क्लियर साउंड! दिवाली पार्टी के लिए देखें ये डिवाइस

सिर्फ तेज आवाज नहीं, क्लियर साउंड! दिवाली पार्टी के लिए देखें ये डिवाइस

दिवाली पार्टी में म्यूजिक का मजा बढ़ाना है, तो पोर्टेबल स्पीकर्स से कराओके मशीनों पार्टी स्पीकर्स तक कई ऑडियो डिवाइस घर पर ही पार्टी जैसा माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं. जानिए इन डिवाइस के फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Oct 2026 07:15 PM (IST)
दिवाली पार्टी में म्यूजिक का मजा बढ़ाना है, तो पोर्टेबल स्पीकर्स से कराओके मशीनों पार्टी स्पीकर्स तक कई ऑडियो डिवाइस घर पर ही पार्टी जैसा माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं. जानिए इन डिवाइस के फीचर्स

दिवाली की पार्टी हो और बैकग्राउंड में पसंदीदा गाने न बजें, ऐसा कैसे हो सकता है. दोस्तों के साथ मस्ती करनी हो या परिवार के साथ त्योहार मनाना हो, म्यूजिक माहौल को और खास बना देता है, लेकिन फोन के स्पीकर से हर बार वैसी आवाज नहीं मिलती, जैसी पार्टी के लिए चाहिए. यही वजह है कि पोर्टेबल स्पीकर्स, वायरलेस ऑडियो डिवाइस और कराओके मशीनें घर पर होने वाली पार्टियों के लिए एक ऑप्शन बन सकती हैं. इन डिवाइस की मदद से गाने सुनने के साथ-साथ दोस्तों के साथ मिलकर गाने का भी मजा लिया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि दिवाली पार्टी के लिए किस तरह के ऑडियो डिवाइस काम आ सकते हैं.

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अगर दिवाली पर घर के अलग-अलग हिस्सों में बैठकर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो पोर्टेबल स्पीकर एक ऑप्शन हो सकता है. इसका इस्तेमाल कमरे, बालकनी या घर के किसी दूसरे हिस्से में किया जा सकता है. वायरलेस कनेक्टिविटी वाले स्पीकर को संगत डिवाइस से जोड़कर गाने चलाए जा सकते हैं.
अगर दिवाली पर घर के अलग-अलग हिस्सों में बैठकर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो पोर्टेबल स्पीकर एक ऑप्शन हो सकता है. इसका इस्तेमाल कमरे, बालकनी या घर के किसी दूसरे हिस्से में किया जा सकता है. वायरलेस कनेक्टिविटी वाले स्पीकर को संगत डिवाइस से जोड़कर गाने चलाए जा सकते हैं.
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दिवाली की पार्टी में सिर्फ गाने सुनने की जगह खुद गाने का मन है, तो कराओके फीचर वाले स्पीकर काम आ सकते हैं. कई पार्टी स्पीकर्स के साथ माइक्रोफोन भी मिलता है, जिससे लोग अपनी पसंद के गानों पर गा सकते हैं. कुछ मॉडल में वायरलेस माइक्रोफोन की सुविधा होती है. इससे दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर गाने का अनुभव और मजेदार हो सकता है.
दिवाली की पार्टी में सिर्फ गाने सुनने की जगह खुद गाने का मन है, तो कराओके फीचर वाले स्पीकर काम आ सकते हैं. कई पार्टी स्पीकर्स के साथ माइक्रोफोन भी मिलता है, जिससे लोग अपनी पसंद के गानों पर गा सकते हैं. कुछ मॉडल में वायरलेस माइक्रोफोन की सुविधा होती है. इससे दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर गाने का अनुभव और मजेदार हो सकता है.
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पार्टी में गाने, अनाउंसमेंट करने या परिवार के साथ कोई छोटा-सा कार्यक्रम रखने के लिए वायरलेस माइक्रोफोन वाला स्पीकर यूजफुल हो सकता है. इसमें माइक्रोफोन को बिना तार के इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है, हालांकि खरीदने से पहले यह जांचना चाहिए कि माइक्रोफोन स्पीकर के साथ मिलता है या उसे अलग से खरीदना पड़ता है.
पार्टी में गाने, अनाउंसमेंट करने या परिवार के साथ कोई छोटा-सा कार्यक्रम रखने के लिए वायरलेस माइक्रोफोन वाला स्पीकर यूजफुल हो सकता है. इसमें माइक्रोफोन को बिना तार के इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है, हालांकि खरीदने से पहले यह जांचना चाहिए कि माइक्रोफोन स्पीकर के साथ मिलता है या उसे अलग से खरीदना पड़ता है.
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म्यूजिक के साथ लाइटिंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो RGB लाइट्स वाले स्पीकर देख सकते हैं. इनमें अलग-अलग रंगों की लाइट्स पार्टी के माहौल को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करती हैं. कुछ मॉडल में लाइटिंग के अलग-अलग मोड भी मिलते हैं. ऐसे स्पीकर उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हैं, जो घर पर ही पार्टी जैसा माहौल बनाना चाहते हैं.
म्यूजिक के साथ लाइटिंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो RGB लाइट्स वाले स्पीकर देख सकते हैं. इनमें अलग-अलग रंगों की लाइट्स पार्टी के माहौल को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करती हैं. कुछ मॉडल में लाइटिंग के अलग-अलग मोड भी मिलते हैं. ऐसे स्पीकर उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हैं, जो घर पर ही पार्टी जैसा माहौल बनाना चाहते हैं.
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अगर दिवाली पर ज्यादा लोगों के साथ गेट-टुगेदर करने की योजना है, तो बड़े पार्टी स्पीकर भी ऑप्शन में मौजूद हैं. ऐसे मॉडल में ज्यादा ऑडियो आउटपुट, बास और कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल सकते हैं.
अगर दिवाली पर ज्यादा लोगों के साथ गेट-टुगेदर करने की योजना है, तो बड़े पार्टी स्पीकर भी ऑप्शन में मौजूद हैं. ऐसे मॉडल में ज्यादा ऑडियो आउटपुट, बास और कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल सकते हैं.
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कुछ वायरलेस स्पीकर्स में TWS (True Wireless Stereo) फीचर मिलता है. इसकी मदद से एक जैसे सपोर्टेड दो स्पीकर्स को वायरलेस तरीके से जोड़कर स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है. यह सुविधा बड़े कमरे या ऐसी जगह के लिए यूजफुल हो सकती है, जहां एक स्पीकर से आवाज फैलाना न हो. खरीदने से पहले यह जरूर जांचें कि संबंधित मॉडल में TWS सपोर्ट है या नहीं. दिवाली पार्टी के लिए ऑडियो डिवाइस चुनते समय अपनी जरूरत, इस्तेमाल की जगह, बैटरी बैकअप, कनेक्टिविटी और माइक्रोफोन जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखें.
कुछ वायरलेस स्पीकर्स में TWS (True Wireless Stereo) फीचर मिलता है. इसकी मदद से एक जैसे सपोर्टेड दो स्पीकर्स को वायरलेस तरीके से जोड़कर स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है. यह सुविधा बड़े कमरे या ऐसी जगह के लिए यूजफुल हो सकती है, जहां एक स्पीकर से आवाज फैलाना न हो. खरीदने से पहले यह जरूर जांचें कि संबंधित मॉडल में TWS सपोर्ट है या नहीं. दिवाली पार्टी के लिए ऑडियो डिवाइस चुनते समय अपनी जरूरत, इस्तेमाल की जगह, बैटरी बैकअप, कनेक्टिविटी और माइक्रोफोन जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखें.
Published at : 13 Oct 2026 07:15 PM (IST)
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