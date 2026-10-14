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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP नेताओं की हिरासत पर ध्रुव राठी का बड़ा बयान- ‘सभी भारतीय एक साथ...’

CJP नेताओं की हिरासत पर ध्रुव राठी का बड़ा बयान- ‘सभी भारतीय एक साथ...’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छात्र, युवा, पत्रकार और इंडिया ब्लॉक- बैनर तो कई हैं, लेकिन सबका मुद्दा सिर्फ एक ही है. सारे प्रदर्शनकारी एक हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Oct 2026 07:16 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में सहयोगी और यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका के न्यायिक हिरासत पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक पोस्ट को रिशेयर करते हुए कहा कि एकता ही हमारी ताकत है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में ध्रुव राठी ने कहा, ‘एकता ही हमारी ताकत है. सभी भारतीयों को भारत और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए.’

राहुल गांधी ने X पोस्ट में क्या कहा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट की तरफ से 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा झंडा फहराना कोई जुर्म नहीं है. युवाओं को जेल में डालना कायरता से भरा कृत्य है. 

उन्होंने अपने X पोस्ट में आगे कहा, ‘छात्र, युवा, पत्रकार और इंडिया ब्लॉक- बैनर तो कई हैं, लेकिन सबका मुद्दा सिर्फ एक ही है. सारे प्रदर्शनकारी एक हैं. देश के नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि जंतर मंतर भारत के लोगों का है और हम इसे वापस लेकर ही रहेंगे.

अभिजीत दीपके ने की पीएम मोदी की तीखी आलोचना

वहीं, सौरव दास और आशुतोष रांका के पांच दिन की न्यायिक हिरासत को लेकर कोर्ट के फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी आपत्ति और नाराजगी जताई है. अभिजीत दीपके ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘आखिर सौरव और आशुतोष को पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया? उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? क्या इस देश में तिरंगा फहराना अपराध है?’

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप एक डरपोक तानाशाह हो और कुछ नहीं हो. आशुतोष और सौरभ को पांच दिन के लिए जेल में भेजा गया है क्यों? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया. यह एक तानाशाही का निशानी है. ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम पर अंग्रेजों का राज था. आज नरेंद्र मोदी भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘मौलिक अधिकार का हनन’, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को SC-HC में चुनौती

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Oct 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
CJP Dhruv Rathee RAHUL GANDHI Ashutosh Ranka Saurav Das
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