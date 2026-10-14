पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया न्योता, 'साथ आ जाएं, 2027 में बदलेगी सरकार'

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि 2027 में बिहार में सरकार बदल जाएगी. सांसद पप्पू यादव बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को पटना में मीडिया से बात कर रहे थे. पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीधा न्योता दिया. नीतीश कुमार के भी आने का दावा किया.

पप्पू यादव ने कहा, "चिराग बाबू के बारे में आग्रह है कि वह सरकार से बहुत परेशान हैं. हम आमंत्रित करते हैं कि वह हमारे साथ आ जाएं. नीतीश कुमार को भी आना ही पड़ेगा. 2027 में सरकार बदलेगी. चिराग जी यदि आपको लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो विपक्ष में आ जाएं. साथ मिलकर काम करते हैं..."

चिराग पासवान को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आप जहां जाते हैं कहते हैं कि सरकार दोषी है फिर उस सरकार में क्यों हैं? आप कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं तो अगर क्षमता है तो हाजीपुर की जनता जो बाढ़ से परेशान है, कटाव से परेशान, हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी उन परिवार को 20-20 लाख रुपये दें जिनके घर बाढ़ में डूब गए हैं.

यह भी पढ़ें- नीरज पर तमतमाए अनंत सिंह, 'हम पुदीना सिंह हैं न… गैस निकाल देंगे'

कुछ दिनों पहले चिराग का आया था एक बयान

बता दें कि चिराग पासवान का एक वीडियो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इस वीडियो में वे कह रहे थे कि उन्हें इस बात का दुख और शर्मिंदगी है कि वे ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराध बेलगाम हो चुके हैं और महिलाएं तथा दलित सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने बिहार सरकार से समय रहते सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया था. इस बीच अब सांसद पप्पू यादव ने बड़ा सियासी दावा किया है.

'माफिया, अपराधियों के साथ सत्ता पक्ष'

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, "...सत्ता पक्ष इस समय अपराधियों, माफिया और पैसे वालों के साथ खड़ा है. यौन शोषण और लड़की के साथ चैट करने वाले एमएलसी उम्मीदवार के साथ माल बांटने में लगे हुए हैं. 20,000 रुपये तक का वीडियो भी सामने आया है. अभी चुनाव में 50,000 प्रति शिक्षक तक को मिलेगा. आप देख लेना… अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष लगे हुए हैं कि कितना पैसा बटोर लिया जाए…"

यह भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- 'विपक्षी हो या…'