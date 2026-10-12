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Electric Kettle में Auto Shut-Off कैसे काम करता है? जानें टेक्नोलॉजी
Electric Kettle में पानी उबलते ही उसका अपने आप बंद हो जाना तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे पता कैसे चलता है कि पानी उबल चुका है. जानिए Auto Shut-Off सिस्टम कैसे काम करता है.
कुछ ही मिनटों में पानी उबालने वाले Electric Kettle में ऐसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं, जो इसे खुद ही बंद कर देते हैं. अब पानी उबलने के बाद आपको स्विच बंद करने के लिए पास खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि kettle को आखिर कैसे पता चलता है कि पानी उबल चुका है. इसके पीछे कौन-सी टेक्नोलॉजी काम करती है. तो आइए जानते हैं कि Electric Kettle में Auto Shut-Off कैसे काम करता है.
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Published at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
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