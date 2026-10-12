Electric Kettle में Auto Shut-Off कैसे काम करता है? जानें टेक्नोलॉजी

ऑटो शट-ऑफ होने के बाद भी केटल का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी है. केटल में जमा लाइमस्केल या गंदगी सेंसर के काम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए समय-समय पर इसकी सफाई और डी-स्केलिंग करनी चाहिए. अगर प्लग, केबल या सॉकेट पर जलने के निशान दिखें या अजीब गंध, चिंगारी अथवा असामान्य आवाज आए, तो केटल को तुरंत बिजली से अलग करके उसका इस्तेमाल बंद कर दें.