ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीElectric Kettle में Auto Shut-Off कैसे काम करता है? जानें टेक्नोलॉजी

Electric Kettle में Auto Shut-Off कैसे काम करता है? जानें टेक्नोलॉजी

Electric Kettle में पानी उबलते ही उसका अपने आप बंद हो जाना तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे पता कैसे चलता है कि पानी उबल चुका है. जानिए Auto Shut-Off सिस्टम कैसे काम करता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Electric Kettle में पानी उबलते ही उसका अपने आप बंद हो जाना तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे पता कैसे चलता है कि पानी उबल चुका है. जानिए Auto Shut-Off सिस्टम कैसे काम करता है.

कुछ ही मिनटों में पानी उबालने वाले Electric Kettle में ऐसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं, जो इसे खुद ही बंद कर देते हैं. अब पानी उबलने के बाद आपको स्विच बंद करने के लिए पास खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि kettle को आखिर कैसे पता चलता है कि पानी उबल चुका है. इसके पीछे कौन-सी टेक्नोलॉजी काम करती है. तो आइए जानते हैं कि Electric Kettle में Auto Shut-Off कैसे काम करता है.

1/6
Kettle चालू करते ही उसका हीटिंग एलिमेंट बिजली की मदद से गर्म होने लगता है. आम इलेक्ट्रिक केटल में यह हीटिंग एलिमेंट करीब 2000 से 3000 वॉट का हो सकता है. यही हिस्सा पानी का तापमान लगातार बढ़ाता है और उसे उबलने की स्थिति तक पहुंचाता है.
Kettle चालू करते ही उसका हीटिंग एलिमेंट बिजली की मदद से गर्म होने लगता है. आम इलेक्ट्रिक केटल में यह हीटिंग एलिमेंट करीब 2000 से 3000 वॉट का हो सकता है. यही हिस्सा पानी का तापमान लगातार बढ़ाता है और उसे उबलने की स्थिति तक पहुंचाता है.
2/6
केटल के अंदर तापमान पर नजर रखने के लिए थर्मिस्टर या थर्मोस्टेट जैसे कंपोनेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. थर्मिस्टर तापमान में बदलाव होने पर अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदलता है. इस बदलाव की जानकारी कंट्रोल सर्किट तक पहुंचती है, जिससे उसे पानी के तापमान का अंदाजा होता है.
केटल के अंदर तापमान पर नजर रखने के लिए थर्मिस्टर या थर्मोस्टेट जैसे कंपोनेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. थर्मिस्टर तापमान में बदलाव होने पर अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदलता है. इस बदलाव की जानकारी कंट्रोल सर्किट तक पहुंचती है, जिससे उसे पानी के तापमान का अंदाजा होता है.
3/6
जैसे-जैसे पानी उबलने के करीब पहुंचता है, भाप बनने लगती है. कुछ इलेक्ट्रिक केटल में spout के पास भाप को पहचानने वाला मैकेनिज्म लगाया जाता है. भाप सेंसर या स्विच इस बदलाव को पहचानकर ऑटो शट-ऑफ सिस्टम को सक्रिय करने में मदद करता है.
जैसे-जैसे पानी उबलने के करीब पहुंचता है, भाप बनने लगती है. कुछ इलेक्ट्रिक केटल में spout के पास भाप को पहचानने वाला मैकेनिज्म लगाया जाता है. भाप सेंसर या स्विच इस बदलाव को पहचानकर ऑटो शट-ऑफ सिस्टम को सक्रिय करने में मदद करता है.
4/6
जब सेंसर या थर्मोस्टेट यह संकेत देता है कि पानी तय तापमान या उबलने की स्थिति तक पहुंच गया है, तो कंट्रोल सिस्टम बिजली की सप्लाई काट देता है. इसके बाद हीटिंग एलिमेंट काम करना बंद कर देता है और केटल अपने आप बंद हो जाती है.
जब सेंसर या थर्मोस्टेट यह संकेत देता है कि पानी तय तापमान या उबलने की स्थिति तक पहुंच गया है, तो कंट्रोल सिस्टम बिजली की सप्लाई काट देता है. इसके बाद हीटिंग एलिमेंट काम करना बंद कर देता है और केटल अपने आप बंद हो जाती है.
5/6
ऑटो शट-ऑफ के अलावा कई केटल में बोइल-ड्राई प्रोटेक्शन भी दिया जाता है. अगर केटल में पानी बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो यह सिस्टम ज्यादा गर्म होने की स्थिति में बिजली की सप्लाई बंद कर सकता है. इससे हीटिंग एलिमेंट को नुकसान पहुंचने और ओवरहीटिंग का खतरा कम होता है.
ऑटो शट-ऑफ के अलावा कई केटल में बोइल-ड्राई प्रोटेक्शन भी दिया जाता है. अगर केटल में पानी बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो यह सिस्टम ज्यादा गर्म होने की स्थिति में बिजली की सप्लाई बंद कर सकता है. इससे हीटिंग एलिमेंट को नुकसान पहुंचने और ओवरहीटिंग का खतरा कम होता है.
6/6
ऑटो शट-ऑफ होने के बाद भी केटल का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी है. केटल में जमा लाइमस्केल या गंदगी सेंसर के काम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए समय-समय पर इसकी सफाई और डी-स्केलिंग करनी चाहिए. अगर प्लग, केबल या सॉकेट पर जलने के निशान दिखें या अजीब गंध, चिंगारी अथवा असामान्य आवाज आए, तो केटल को तुरंत बिजली से अलग करके उसका इस्तेमाल बंद कर दें.
ऑटो शट-ऑफ होने के बाद भी केटल का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी है. केटल में जमा लाइमस्केल या गंदगी सेंसर के काम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए समय-समय पर इसकी सफाई और डी-स्केलिंग करनी चाहिए. अगर प्लग, केबल या सॉकेट पर जलने के निशान दिखें या अजीब गंध, चिंगारी अथवा असामान्य आवाज आए, तो केटल को तुरंत बिजली से अलग करके उसका इस्तेमाल बंद कर दें.
Published at : 12 Oct 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Electric Kettle TECH NEWS HINDI Electric Kettle Auto Shut-Off

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
70 पर्सेंट भारतीय Firms का AI पर फोकस, Security को लेकर बढ़ी चिंता
70 पर्सेंट भारतीय Firms का AI पर फोकस, Security को लेकर बढ़ी चिंता
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर अनजान कॉल का खतरा, तुरंत बदलें ये 2 Settings
WhatsApp पर अनजान कॉल का खतरा, तुरंत बदलें ये 2 Settings
टेक्नोलॉजी
Jio-Airtel के मुकाबले Starlink महंगा या सस्ता, देखें हिसाब-किताब?
Jio-Airtel के मुकाबले Starlink महंगा या सस्ता, देखें हिसाब-किताब?
टेक्नोलॉजी
दिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम
दिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
काशी से जेवर तकः उत्तर प्रदेश की टेक्नोक्रांति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में आंधी-बारिश, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
दिल्ली में आंधी-बारिश, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
राजस्थान
राजस्थान: पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना की हत्या, 70-80 लोगों ने क्रशर प्लांट पर किया हमला
राजस्थान: पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना की हत्या, 70-80 लोगों ने क्रशर प्लांट पर किया हमला
इंडिया
CJI सूर्यकांत ने राहुल-खरगे से मिलने से क्यों किया इनकार? सामने आए ये चार बड़े कारण
CJI सूर्यकांत ने राहुल-खरगे से मिलने से क्यों किया इनकार? सामने आए ये चार बड़े कारण
क्रिकेट
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
बॉलीवुड
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश
बिहार
इंडिया गठबंधन के मार्च पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'लोग NDA-BJP…'
इंडिया गठबंधन के मार्च पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'लोग NDA-BJP…'
विश्व
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
ट्रेंडिंग
कैप्टन स्मित मच्छार के फैन हुए इजराइली सिंगर, गाया हनुमान चालीसा
कैप्टन स्मित मच्छार के फैन हुए इजराइली सिंगर, गाया हनुमान चालीसा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget