प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब

दिल्ली में 10 अक्तूबर को प्रदर्शन को रोकने को लेकर पुलिस की सख्ती और मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने पर गुरुवार को सुनवाई है. उससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बेवजह बंद न करने के पिछले आदेश की कथित अवमानना पर गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और DMRC चेयरमैन को नोटिस जारी किया था.

DMRC के चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से भी एक हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने कहा है कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं. 9 अक्टूबर को जारी आदेश का पूरी तरह पालन किया गया है. उन्होंने कोर्ट से किसी भी संभावित अवमानना के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट में DMRC ने दाखिल किया जवाब

मेट्रो ट्रेन की संख्या में कोई कटौती नहीं की गई. कोई सेवा रद्द नहीं की गई.

निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही ट्रेनें चलाई गईं.

271 ट्रेन चलीं. कुल 4,157 ट्रेन ट्रिप पूरी तरह संचालित की गईं.

यात्रियों की संख्या हर दिन लगभग 56 लाख होती है. उस दिन संख्या 32 लाख रही.

303 में से सिर्फ 45 स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट रोकी गई थी.

उसी रात 10 बजे से सभी स्टेशन खुल गए थे.

डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क का 85 फीसदी से अधिक हिस्सा चालू रहा. मेट्रो में 10 अक्टूबर को सफर करने वाले लोगों की संख्या लगभग 32 लाख थी, जबकि महीने के दूसरे शनिवार को यह संख्या आमतौर पर करीब 58 लाख होती है.

मेट्रो प्रतिबंध को लेकर डीएमआरसी का ऑर्डर

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन को लेकर लागू किए गए मेट्रो प्रतिबंधों को लेकर डीएमआरसी ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से रात 9:00 बजे से बंद किए गए 45 मेट्रो स्टेशन 10 अक्तूबर (रात 10:00 बजे) तक बंद रहेंगे. दिल्ली प्रशासन ने पहले घोषणा की थी कि प्रदर्शन को देखते हुए 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाएंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि मेट्रो और अन्य रेलवे सेवाओं का संचालन नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से जारी रखा जाए, ताकि आम जनता को कम से कम असुविधा हो.