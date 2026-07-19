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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNew Gadgets Launched: इस हफ्ते लॉन्च हुए 7 नए गैजेट्स, Samsung से Asus तक कई बड़े ब्रांड शामिल...देखें पूरी लिस्ट

New Gadgets Launched: इस हफ्ते लॉन्च हुए 7 नए गैजेट्स, Samsung से Asus तक कई बड़े ब्रांड शामिल...देखें पूरी लिस्ट

New Gadgets Launched: कुछ ही दिनों में एक के बाद एक कई नए डिवाइस भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए. इस दौरान Samsung, Asus, Gigabyte समेत कई बड़ी कंपनियों ने अपने नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jul 2026 09:55 AM (IST)
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New Gadgets Launched : अगर आप नया गैजेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बीते कुछ दिनों में टेक मार्केट में कई बड़े लॉन्च देखने को मिले हैं. कुछ ही दिनों में एक के बाद एक कई नए डिवाइस भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए. इस दौरान Samsung, Asus, Gigabyte समेत कई बड़ी कंपनियों ने अपने नए प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में उतारे हैं. इनमें Wi-Fi स्पीकर, गेमिंग लैपटॉप, प्रीमियम टैबलेट और वायरलेस ईयरबड्स जैसे कई नए गैजेट्स शामिल हैं. अगर आप इस हफ्ते हुए बड़े लॉन्च मिस कर गए हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते लॉन्च हुए 7 नए गैजेट्स कौन से हैं. 

Samsung Music Studio 5 और Music Studio 7

Samsung ने भारत में अपने नए Music Studio 5 और Music Studio 7 Wi-Fi स्पीकर लॉन्च किए हैं. इन स्पीकर्स का गोल डॉट डिजाइन इन्हें सामान्य स्पीकर की बजाय होम डेकोर जैसा लुक देता है. Music Studio 7 में 3.1.1 चैनल ऑडियो और टॉप-फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जिससे बेहतर और दमदार साउंड मिलता है. वहीं Music Studio 5 छोटे कमरों के लिए तैयार किया गया है. इन दोनों स्पीकर्स में Wi-Fi Streaming, Bluetooth, SmartThings सपोर्ट, Voice Control और Samsung Q-Symphony फीचर मिलता है. इन्हें अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और Samsung TV या Soundbar के साथ भी जोड़ा जा सकता है. इनकी शुरुआती कीमत 27,900 रुपये है. इन्हें Samsung की वेबसाइट, ऑफलाइन स्टोर्स और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है. 

Gigabyte Gaming A16

Gigabyte ने भारत में अपना पहला Made in India Gaming Laptop लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे Dixon Technologies के साथ मिलकर भारत में तैयार किया है.  यह लैपटॉप AMD Ryzen Processor के साथ आता है और गेमिंग के अलावा AI आधारित कामों के लिए भी बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक यह गेमर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स सभी के लिए उपयोगी हो सकता है. Gigabyte Gaming A16 भारत में कंपनी के रजिस्टर बिक्री चैनलों पर उपलब्ध है. 

Asus Pad T3201

Asus ने भारतीय टैबलेट बाजार में वापसी करते हुए नया Asus Pad T3201 लॉन्च किया है. इस टैबलेट में 12.2 इंच का 2.8K Dual Layer OLED Display दिया गया है, जो 144Hz Refresh Rate और 2000 Nits Peak Brightness के साथ आता है. यह MediaTek Dimensity 8300 Processor, 8GB RAM, 256GB तक स्टोरेज और 9000mAh बैटरी से लैस है, जिसमें 45W Fast Charging का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें Dolby Atmos वाले Quad Speakers, Android 16, Asus Pen 2.0 और Bluetooth Keyboard का सपोर्ट भी मिलता है. कंपनी बॉक्स में एक Protective Folio Case भी दे रही है.  यह टैबलेट 6 अगस्त से Flipkart, Asus eShop, Asus और ROG Stores, Reliance Digital और अन्य रजिस्टर स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. 

Urbn Atom Link 5-in-1 Magnetic Power Bank

Urbn ने Atom Link 5-in-1 Magnetic Power Bank लॉन्च किया है, जिसे खासतौर पर Apple डिवाइस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए तैयार किया गया है.  इसमें 10,000mAh बैटरी, 20W Wired Fast Charging और 15W Magnetic Wireless Charging का सपोर्ट मिलता है.  पावर बैंक में USB Type-C और Lightning Cable पहले से लगी हुई हैं. इसके अलावा इसमें Apple Watch चार्ज करने की सुविधा भी मिलती है. कंपनी इसके साथ MagTag Ring भी देती है, जिससे दूसरे स्मार्टफोन में भी मैग्नेटिक चार्जिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी कीमत 2,799 रुपये रखी गई है. यह Black और Blue रंग में उपलब्ध है. 

Realme C100x 4G

Realme ने बजट सेगमेंट में नया Realme C100x 4G लॉन्च किया है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh बैटरी है, जिसे कंपनी कई दिनों तक चलने वाली बैटरी बता रही है. फोन में 45W Fast Charging और 6W Reverse Charging का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें 120Hz Display, 50MP AI Rear Camera, IP64 Dust और Water Resistance और ArmourShell Protection दी गई है.  इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 14,499 रुपये है, जबकि इसकी नियमित कीमत 14,999 रुपये होगी. यह Flipkart, Realme की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है. 

यह भी पढ़ें - क्या चीन में इस्तेमाल कर सकते हैं Google Maps? अभी जानिए ये हैरान करने वाली सच्चाई

Just Corseca JC SkySport Smartwatch और JC Sleepods Earbuds

Just Corseca ने इस हफ्ते दो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. JC SkySport Smartwatch में 2.01 इंच HD Display, Bluetooth Calling, Heart Rate Monitoring, कई Sports Modes, Built-in Flashlight और Moisture Resistant Design मिलता है. वहीं JC Sleepods Earbuds खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो करवट लेकर सोते समय भी ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं. इनमें 10mm Drivers, Smart Touch Control, Noise Isolation और 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है.  स्मार्टवॉच की कीमत 1,499 रुपये और ईयरबड्स की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है. 

Goboult Tenet Pro

Goboult ने अपने नए Tenet Pro Wireless Earbuds भी लॉन्च किए हैं. इन ईयरबड्स में 32dB Active Noise Cancellation (ANC), 13mm Dynamic Drivers, Quad Mic ENC, Dual Device Connectivity और 75 घंटे तक का कुल बैटरी बैकअप मिलता है. कंपनी का कहना है कि बेहतर फिट के लिए इसमें LiDAR आधारित Ergonomic Design का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने में भी आराम मिलता है. इनकी लॉन्च कीमत 1,499 रुपये रखी गई है, जबकि नियमित कीमत 1,699 रुपये होगी. यह Crimson Red, Frost White और Olive Green रंगों में उपलब्ध हैं. 

यह भी पढ़ें - गिर गया तो टूटने का डर नहीं, फोल्डेबल फोन के लिए सैमसंग ले आई गजब की यह टेक्नोलॉजी

Published at : 19 Jul 2026 09:55 AM (IST)
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