फोन में कौन-कौन से ऐप्स आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे करें चेक

Microphone permission: आजकल लगभग हर ऐप माइक्रोफोन की परमिशन मांगता है. चाहे WhatsApp हो, Instagram, Facebook या फिर कोई गेम. कई बार हम बिना सोचे-समझे 'Allow' पर टैप कर देते हैं. बाद में यह भी याद नहीं रहता कि किस ऐप को माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी. अगर आपके फोन में भी कई ऐप्स हैं, तो एक बार जरूर चेक कर लें कि कौन-कौन से ऐप्स आपके माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अच्छी बात यह है कि Android और iPhone दोनों में यह देखना बहुत आसान है. कुछ सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि किन ऐप्स के पास माइक्रोफोन की परमिशन है. अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसकी परमिशन तुरंत बंद कर सकते हैं.

क्यों जरूरी है यह चेक करना?

फोन का माइक्रोफोन आपकी आवाज रिकॉर्ड करने के काम आता है. कॉल करने, वीडियो बनाने, वॉइस मैसेज भेजने और ऑनलाइन मीटिंग के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर किसी ऐसे ऐप के पास भी माइक्रोफोन की परमिशन है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे बंद कर देना ही बेहतर होता है. इससे आपका फोन भी ज्यादा सुरक्षित रहता है और आपकी निजी जानकारी भी सुरक्षित रहती है.

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Android फोन में ऐसे करें चेक:

अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले Settings खोलें. इसके बाद Privacy या Security & Privacy में जाएं. यहां Permission Manager या App Permissions का ऑप्शन मिलेगा. उस पर टैप करें और फिर Microphone चुनें. अब आपके सामने उन सभी ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी जिन्हें माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन मिली हुई है. अगर आपको कोई ऐसा ऐप दिखता है जिसे इसकी जरूरत नहीं है, तो उस पर टैप करके Don't Allow या Deny कर दें.

ध्यान रखें कि Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi और दूसरी कंपनियों के फोन में इन सेटिंग्स के नाम थोड़ा अलग हो सकते हैं. लेकिन तरीका लगभग एक जैसा ही रहता है.

iPhone यूजर्स ऐसे करें चेक:

अगर आपके पास iPhone है, तो Settings में जाएं. इसके बाद Privacy & Security पर टैप करें और फिर Microphone खोलें. यहां आपको उन सभी ऐप्स की लिस्ट दिखाई देगी जिन्हें माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन मिली हुई है. अगर किसी ऐप को इसकी जरूरत नहीं है, तो उसके सामने दिया गया स्विच बंद कर दें. इसके बाद वह ऐप माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

कैसे पता चलेगा कि अभी माइक्रोफोन इस्तेमाल हो रहा है?

अगर आपके फोन में कोई ऐप उस समय माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा होगा, तो फोन खुद आपको इसका संकेत देता है. Android फोन में स्क्रीन के ऊपर हरे रंग का डॉट या माइक्रोफोन का निशान दिखाई दे सकता है. वहीं iPhone में ऊपर की तरफ नारंगी रंग का छोटा डॉट दिखता है. अगर यह निशान उस समय भी दिखाई दे जब आप कोई कॉल या रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक बार जरूर चेक करें कि कौन-सा ऐप खुला हुआ है.

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