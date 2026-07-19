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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगATM को ही बना डाला बेडरूम, AC की ठंडी हवा में सोते युवक का वीडियो वायरल; सुरक्षा पर उठे सवाल

ATM को ही बना डाला बेडरूम, AC की ठंडी हवा में सोते युवक का वीडियो वायरल; सुरक्षा पर उठे सवाल

यह घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहर जबरदस्त गर्मी और चिपचिपी उमस है. इसी से राहत पाने के लिए यह शख्स एटीएम के अंदर घुस गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Jul 2026 09:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अज्ञात शख्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के अंदर चैन की नींद सोता हुआ दिखाई दे रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस पड़ रही है. गर्मी से परेशान होकर इस शख्स ने जुगाड़ निकाला और एटीएम के अंदर चल रहे एसी की ठंडी हवा का मजा लेने के लिए उसे ही अपना अस्थाई ठिकाना बना लिया. वह एटीएम के फर्श पर चादर तानकर ऐसे सोया हुआ है, मानो वह उसका खुद का बेडरूम हो.

गर्मी से बचने के लिए लगाया गजब का जुगाड़

यह घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहर जबरदस्त गर्मी और चिपचिपी उमस है. इसी से राहत पाने के लिए यह शख्स एटीएम के अंदर घुस गया. एटीएम केबिन में लगा एसी फुल स्पीड पर चल रहा था, जिसकी ठंडी हवा में इस शख्स की ऐसी आंख लगी कि वह सब कुछ भूलकर वहीं सो गया. जब कुछ लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंचे, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. लोगों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

एटीएम की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो को देखकर स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि इतने बड़े बैंक के एटीएम में कोई भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था. लोगों का कहना है कि अगर कोई शख्स रात-रात भर एटीएम के अंदर आकर सो रहा है और बैंक को इसकी भनक तक नहीं है, तो यह ग्राहकों और बैंक की संपत्ति दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है. कोई भी बदमाश इसका फायदा उठाकर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है.

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यूजर्स ने लिए मजे तो कुछ ने जताई चिंता

इस मजेदार और हैरान करने वाले वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ लोग जहां गर्मी से बचने के इस अनोखे तरीके पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी लापरवाही मान रहे हैं. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि भाई ने तो बिना एक भी पैसा खर्च किए फाइव स्टार होटल वाले एसी रूम का मजा ले लिया, इसे ही असली जुगाड़ू हिंदुस्तानी कहते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने बैंक को घेरते हुए चिंता जताई और कहा कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, अगर कल को कोई इस एटीएम को ही नुकसान पहुंचा दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 09:32 AM (IST)
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