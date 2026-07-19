ATM को ही बना डाला बेडरूम, AC की ठंडी हवा में सोते युवक का वीडियो वायरल; सुरक्षा पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अज्ञात शख्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के अंदर चैन की नींद सोता हुआ दिखाई दे रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस पड़ रही है. गर्मी से परेशान होकर इस शख्स ने जुगाड़ निकाला और एटीएम के अंदर चल रहे एसी की ठंडी हवा का मजा लेने के लिए उसे ही अपना अस्थाई ठिकाना बना लिया. वह एटीएम के फर्श पर चादर तानकर ऐसे सोया हुआ है, मानो वह उसका खुद का बेडरूम हो.

गर्मी से बचने के लिए लगाया गजब का जुगाड़

यह घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बाहर जबरदस्त गर्मी और चिपचिपी उमस है. इसी से राहत पाने के लिए यह शख्स एटीएम के अंदर घुस गया. एटीएम केबिन में लगा एसी फुल स्पीड पर चल रहा था, जिसकी ठंडी हवा में इस शख्स की ऐसी आंख लगी कि वह सब कुछ भूलकर वहीं सो गया. जब कुछ लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंचे, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. लोगों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

एटीएम की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो को देखकर स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि इतने बड़े बैंक के एटीएम में कोई भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था. लोगों का कहना है कि अगर कोई शख्स रात-रात भर एटीएम के अंदर आकर सो रहा है और बैंक को इसकी भनक तक नहीं है, तो यह ग्राहकों और बैंक की संपत्ति दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है. कोई भी बदमाश इसका फायदा उठाकर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है.

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यूजर्स ने लिए मजे तो कुछ ने जताई चिंता

इस मजेदार और हैरान करने वाले वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ लोग जहां गर्मी से बचने के इस अनोखे तरीके पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी लापरवाही मान रहे हैं. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि भाई ने तो बिना एक भी पैसा खर्च किए फाइव स्टार होटल वाले एसी रूम का मजा ले लिया, इसे ही असली जुगाड़ू हिंदुस्तानी कहते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने बैंक को घेरते हुए चिंता जताई और कहा कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, अगर कल को कोई इस एटीएम को ही नुकसान पहुंचा दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

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