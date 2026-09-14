गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीस्मार्टफोन से पहले का टेक दौर, RadioShack के 12 यादगार गैजेट

स्मार्टफोन से पहले का टेक दौर, RadioShack के 12 यादगार गैजेट

स्मार्टफोन से पहले RadioShack जैसे स्टोर्स टेक्नोलॉजी के बड़े केंद्र हुआ करते थे. यहां होम कंप्यूटर, वीडियो गेम, रोबोटिक खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलते थे,जो उस दौर में लोगों के लिए बेहद खास थे.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 14 Sep 2026 06:37 PM (IST)
स्मार्टफोन से पहले RadioShack जैसे स्टोर्स टेक्नोलॉजी के बड़े केंद्र हुआ करते थे. यहां होम कंप्यूटर, वीडियो गेम, रोबोटिक खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलते थे,जो उस दौर में लोगों के लिए बेहद खास थे.

आज स्मार्टफोन में गेमिंग से लेकर टीवी, कैमरा और इंटरनेट तक सब कुछ मिल जाता है. ऐसे में उस दौर की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है जब छोटी-सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लोगों के लिए किसी बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस से कम नहीं होती थी. उस समय RadioShack ऐसी ही जगह थी, जहां बैटरी, होम कंप्यूटर, वीडियो गेम सिस्टम, खिलौने और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलते थे. 20वीं सदी के आखिरी दशकों में यह अमेरिका के सबसे चर्चित इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स में शामिल था. इसके कई प्रोडक्ट्स आज भी पुराने टेक दौर की याद दिलाते हैं तो आइए जानते हैं RadioShack के ऐसे 12 यादगार गैजेट्स, जिन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी को लोगों के घरों तक पहुंचाया.

1/12
1976 में आया TV Scoreboard एक तरह का Pong गेमिंग कंसोल था. इसमें दो कंट्रोलर और कुल 10 गेम्स का सपोर्ट था. इसमें Motorcycle, Motocross, Drag Race, Hockey, Squash और Tennis जैसे गेम शामिल थे. इसका छह-गेम वर्जन 29.95 डॉलर में बिकता था.
1976 में आया TV Scoreboard एक तरह का Pong गेमिंग कंसोल था. इसमें दो कंट्रोलर और कुल 10 गेम्स का सपोर्ट था. इसमें Motorcycle, Motocross, Drag Race, Hockey, Squash और Tennis जैसे गेम शामिल थे. इसका छह-गेम वर्जन 29.95 डॉलर में बिकता था.
2/12
1975 में आया Duofone Telephone Answering System machine 20 कॉल तक संभाल सकता था. इसमें 15 सेकंड का अपना मैसेज रिकॉर्ड किया जा सकता था और कॉल करने वाला 30 सेकंड तक मैसेज छोड़ सकता था. इसकी कीमत 79.95 डॉलर थी और यह बैटरी से भी चलता था.
1975 में आया Duofone Telephone Answering System machine 20 कॉल तक संभाल सकता था. इसमें 15 सेकंड का अपना मैसेज रिकॉर्ड किया जा सकता था और कॉल करने वाला 30 सेकंड तक मैसेज छोड़ सकता था. इसकी कीमत 79.95 डॉलर थी और यह बैटरी से भी चलता था.
3/12
1977 का Tandy TRS-80 RadioShack का खास होम कंप्यूटर था. इसमें Z80 प्रोसेसर, 4KB DRAM और Level I BASIC था. लॉन्च के समय इसकी कीमत 599.95 डॉलर थी.
1977 का Tandy TRS-80 RadioShack का खास होम कंप्यूटर था. इसमें Z80 प्रोसेसर, 4KB DRAM और Level I BASIC था. लॉन्च के समय इसकी कीमत 599.95 डॉलर थी.
4/12
Monkey See बच्चों के लिए बनाया गया एक मैथ गेम था. सही जवाब पर लाइट और आवाज से संकेत मिलता था, जबकि गलत जवाब पर अलग संकेत मिलता था. इसे 1977 में बेचना शुरू किया गया था.
Monkey See बच्चों के लिए बनाया गया एक मैथ गेम था. सही जवाब पर लाइट और आवाज से संकेत मिलता था, जबकि गलत जवाब पर अलग संकेत मिलता था. इसे 1977 में बेचना शुरू किया गया था.
5/12
1984 में आया Armatron एक रोबोटिक आर्म वाला खिलौना था. इसे दो जॉयस्टिक से चलाया जाता था और इससे चीजों को उठाया, घुमाया और एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता था.
1984 में आया Armatron एक रोबोटिक आर्म वाला खिलौना था. इसे दो जॉयस्टिक से चलाया जाता था और इससे चीजों को उठाया, घुमाया और एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता था.
6/12
1986 में आए Robie Jr. और Robie Sr. रोबोटिक खिलौने Tomy Omnibot के licensed versions थे. Robie Sr. को प्रोग्राम भी किया जा सकता था और यह अपनी आवाज रिकॉर्ड करके दोबारा चला सकता था.
1986 में आए Robie Jr. और Robie Sr. रोबोटिक खिलौने Tomy Omnibot के licensed versions थे. Robie Sr. को प्रोग्राम भी किया जा सकता था और यह अपनी आवाज रिकॉर्ड करके दोबारा चला सकता था.
7/12
1988 में RadioShack ने Illuma-Storm High-Energy Light Display plasma lamp बेचा था. इसमें माइक्रोफोन भी था, जिससे आवाज या संगीत के हिसाब से plasma की रोशनी बदलती थी.
1988 में RadioShack ने Illuma-Storm High-Energy Light Display plasma lamp बेचा था. इसमें माइक्रोफोन भी था, जिससे आवाज या संगीत के हिसाब से plasma की रोशनी बदलती थी.
8/12
1989 का Refrigerator Pig, छोटा गैजेट फ्रिज खोलने पर आवाज करता था. यह 9-volt बैटरी से चलता था और फ्रिज की लाइट जलने पर pig oink करता था.
1989 का Refrigerator Pig, छोटा गैजेट फ्रिज खोलने पर आवाज करता था. यह 9-volt बैटरी से चलता था और फ्रिज की लाइट जलने पर pig oink करता था.
9/12
1989 में आया PocketVision 22 LCD Color portable TV सिर्फ 2 इंच की color LCD screen के साथ आता था. इसमें 69 VHF और UHF चैनलों तक को ऑटोमेटिक स्कैन करने की सुविधा थी.
1989 में आया PocketVision 22 LCD Color portable TV सिर्फ 2 इंच की color LCD screen के साथ आता था. इसमें 69 VHF और UHF चैनलों तक को ऑटोमेटिक स्कैन करने की सुविधा थी.
10/12
1989 का Go-Anywhere Cellular मोबाइल फोन 999.99 डॉलर का था. इसमें 98 नंबर सेव किए जा सकते थे और इसे मोबाइल फोन या transportable फोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था.
1989 का Go-Anywhere Cellular मोबाइल फोन 999.99 डॉलर का था. इसमें 98 नंबर सेव किए जा सकते थे और इसे मोबाइल फोन या transportable फोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था.
11/12
1995 में आया 4.5-inch B&W TV, AM/FM रेडियो और cassette recorder तीनों का काम करता था. इसमें रेडियो या TV से चल रहे कंटेंट को cassette पर रिकॉर्ड करने की सुविधा भी थी.
1995 में आया 4.5-inch B&W TV, AM/FM रेडियो और cassette recorder तीनों का काम करता था. इसमें रेडियो या TV से चल रहे कंटेंट को cassette पर रिकॉर्ड करने की सुविधा भी थी.
12/12
1990s के अंत और 2000s की शुरुआत में आए Electronics Learning Lab किट्स की मदद से बच्चे बिना soldering के कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना सकते थे. इनमें बैटरी चेक करने, burglar alarm, motion detector और Morse Code transmitter जैसे कई प्रयोग किए जा सकते थे.
1990s के अंत और 2000s की शुरुआत में आए Electronics Learning Lab किट्स की मदद से बच्चे बिना soldering के कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना सकते थे. इनमें बैटरी चेक करने, burglar alarm, motion detector और Morse Code transmitter जैसे कई प्रयोग किए जा सकते थे.
Published at : 14 Sep 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI RadioShack

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Xप्लेन: 1980s AI रेट्रो सेल्फी की कीमत कितनी? ChatGPT पर आपकी फोटो से होते ये काम
1980s AI रेट्रो सेल्फी की कीमत कितनी? ChatGPT पर आपकी फोटो से होते ये काम
टेक्नोलॉजी
अमेरिका से कितना अलग है भारत में बिकने वाला iPhone 18 Pro Max? जानें अंतर
अमेरिका से कितना अलग है भारत में बिकने वाला iPhone 18 Pro Max? जानें अंतर
टेक्नोलॉजी
ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है? समझें AI चैट का पूरा सिस्टम
ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है? समझें AI चैट का पूरा सिस्टम
टेक्नोलॉजी
फोन में अचानक दिखने लगा No Service, चेक करें ये चीज
फोन में अचानक दिखने लगा No Service, चेक करें ये चीज
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal:ब्रिक्स में खाने को लेकर, विपक्ष को बड़ी दिक्कत!| PM Modi | Brics Summit 2026|Sanjay Raut
Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में लहराया भगवा! | BJP | Congress | ABP News
Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
म्लादिच मर गया, लेकिन नफरत जिंदा है: जब जेनोसाइड का दोषी ‘राष्ट्रीय नायक’ बना दिया जाए
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक, बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस बाहर गए 3 विदेशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश ने शिवपाल से वापस ली अहम जिम्मेदारी, BJP ने याद दिलाई 9 साल पुरानी बात
अखिलेश ने शिवपाल से वापस ली अहम जिम्मेदारी, BJP ने याद दिलाई 9 साल पुरानी बात
बॉलीवुड
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
विश्व
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget