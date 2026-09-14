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स्मार्टफोन से पहले का टेक दौर, RadioShack के 12 यादगार गैजेट
स्मार्टफोन से पहले RadioShack जैसे स्टोर्स टेक्नोलॉजी के बड़े केंद्र हुआ करते थे. यहां होम कंप्यूटर, वीडियो गेम, रोबोटिक खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलते थे,जो उस दौर में लोगों के लिए बेहद खास थे.
आज स्मार्टफोन में गेमिंग से लेकर टीवी, कैमरा और इंटरनेट तक सब कुछ मिल जाता है. ऐसे में उस दौर की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है जब छोटी-सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लोगों के लिए किसी बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस से कम नहीं होती थी. उस समय RadioShack ऐसी ही जगह थी, जहां बैटरी, होम कंप्यूटर, वीडियो गेम सिस्टम, खिलौने और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलते थे. 20वीं सदी के आखिरी दशकों में यह अमेरिका के सबसे चर्चित इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स में शामिल था. इसके कई प्रोडक्ट्स आज भी पुराने टेक दौर की याद दिलाते हैं तो आइए जानते हैं RadioShack के ऐसे 12 यादगार गैजेट्स, जिन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी को लोगों के घरों तक पहुंचाया.
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Published at : 14 Sep 2026 06:37 PM (IST)
Tags :Technology TECH NEWS HINDI RadioShack
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