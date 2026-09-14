स्मार्टफोन से पहले का टेक दौर, RadioShack के 12 यादगार गैजेट

1975 में आया Duofone Telephone Answering System machine 20 कॉल तक संभाल सकता था. इसमें 15 सेकंड का अपना मैसेज रिकॉर्ड किया जा सकता था और कॉल करने वाला 30 सेकंड तक मैसेज छोड़ सकता था. इसकी कीमत 79.95 डॉलर थी और यह बैटरी से भी चलता था.