अचानक गायब हुआ फोन का नेटवर्क? सावधान! ये साधारण खराबी नहीं, e-SIM फ्रॉड का जाल भी हो सकता है
e-SIM Fraud: कई बार फोन में अचानक नेटवर्क चला जाता है और हम इसे सामान्य तकनीकी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.
कई बार फोन में अचानक नेटवर्क चला जाता है और हम इसे सामान्य तकनीकी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हर बार वजह टावर या सिग्नल की खराबी नहीं होती. हाल ही में मुंबई में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ. उनके फोन का नेटवर्क अचानक बंद हुआ और कुछ ही मिनटों में उनके बैंक खाते से लाखों रुपये निकाल लिए गए. बाद में पता चला कि यह मामला e-SIM फ्रॉड का था.
Published at : 14 Feb 2026 02:14 PM (IST)
