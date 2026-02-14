अचानक गायब हुआ फोन का नेटवर्क? सावधान! ये साधारण खराबी नहीं, e-SIM फ्रॉड का जाल भी हो सकता है

यह तरीका काफी हद तक सिम स्वैप धोखाधड़ी जैसा है. साइबर अपराधी खुद को टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताकर कॉल करते हैं. वे नेटवर्क समस्या, सिम अपग्रेड या e-SIM में बदलने का बहाना बनाकर निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं. इन जानकारियों के आधार पर वे नया e-SIM जारी करवा लेते हैं या मौजूदा नंबर को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं.