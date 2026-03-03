हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लंबा इंतजार होगा खत्म, आखिरकार Galaxy S27 Ultra में मिल सकती है यह अपग्रेड, टिकी हैं सबकी नजरें

सैमसंग यूजर्स को पिछले कई सालों से अल्ट्रा मॉडल के प्राइमरी सेंसर में बदलाव की उम्मीद है. कयास हैं कि Galaxy S27 Ultra में यह कमी पूरी हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

Samsung ने हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy S26 Ultra को लॉन्च किया है. इसके कैमरे में कुछ अपग्रेड्स दी गई हैं, लेकिन असली अपग्रेड का इंतजार अभी भी बरकरार है. दरअसल, सैमसंग पिछले कुछ सालों से प्राइमरी कैमरा में सेम ही सेंसर देती आ रही है. भले ही ऑप्टिक्स और सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया जा रहा है, लेकिन ग्राहक प्राइमरी सेंसर में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि सैमसंग अगले साल Galaxy S27 Ultra में इस कमी को पूरा कर सकती है. 

Galaxy S27 Ultra में प्राइमरी कैमरा को किया जाएगा अपग्रेड

रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग अगले साल लॉन्च होने वाले Galaxy S27 Ultra में प्राइमरी कैमरा सेंसर को अपग्रेड करेगी. चाइनीज टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, कंपनी एक नए और बड़े सेंसर 1/1.12” पर काम कर रही है, जिसे ISOCELL HPA नाम दिया गया है. इसका रेजॉल्यूशन 200MP रहेगा. यह सेंसर LOFIC को सपोर्ट करेगा. यानी यह सेंसर वाइडर डायनामिक रेंज वाली इमेज कैप्चर कर सकेगा. एक और टिपस्टर का कहना है कि सैमसंग अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस में मॉडिफाईड ISOCELL HPA को यूज करेगी. इसे HP6 कहा जा सकता है.

ऐप्पल और शाओमी के मुकाबले के लिए अपग्रेड जरूरी

अभी सैमसंग गैलेक्सी एस27 सीरीज की लॉन्चिंग में एक साल का समय पड़ा है, लेकिन इन लीक्स को ऑथेंटिक माना जा सकता है. दरअसल, कंपीटिशन में बने रहने के लिए सैमसंग के लिए प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड करना जरूरी हो गया है. ग्लोबल मार्केट में पेश हो चुके Xiaomi 17 Ultra में LOFIC सेंसर लगा हुआ है, वहीं ऐसे भी कयास हैं आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में भी यह टेक्नोलॉजी दी जा सकती है. इसे देखते हुए माना जा रहा है कि सैमसंग इस बार प्राइमरी कैमरा में अपग्रेड को इग्नोर नहीं करेगी. अभी भी सालों पुराने सेंसर के बावजूद सैमसंग के कैमरा को अच्छी रैंकिंग मिलती है, ऐसे में नई अपग्रेड फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस को एक लेवल और ऊपर कर देगी.

Published at : 03 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Samsung Galaxy S27
