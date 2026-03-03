इजरायल-ईरान जंग के बीच CBSE ने मिडिल ईस्ट में टाली 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानें ताजा अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाइजरायल-ईरान जंग के बीच CBSE ने मिडिल ईस्ट में टाली 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानें ताजा अपडेट

मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच सीबीएसई ने 5 और 6 मार्च 2026 को होने वाली कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं कुछ देशों में टाल दी हैं. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Mar 2026 05:29 PM (IST)
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. जहां दोनों देश मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं तो वहीं, ईरान भी उनका जवाब दे रहा है. ईरान की ओर से गल्फ देशों में अमेरिकी बेस पर हमला किया जा रहा है. जिससे पूरा मिडल ईस्ट बेहद ही तनावपूर्ण हालत से गुजर रहा है. ऐसे में वहां सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बोर्ड की ओर से 5 और 6 मार्च 2026 को होने वाली क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षा कुछ मध्य पूर्व देशों में फिलहाल टाल दी हैं.

सीबीएसई बोर्ड ने साफ कहा है कि छात्रों और परीक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे पहले है. नए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी. CBSE ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों की मौजूदा स्थिति की गंभीर समीक्षा के बाद लिया गया है. बोर्ड ने यह भी कहा कि छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. इसलिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा. परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने स्कूलों से लगातार संपर्क में रहें और केवल CBSE की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें.

फिलहाल नई तारीखों की घोषणा नहीं 

बोर्ड की तरफ से 5 और 6 मार्च की परीक्षाएं अभी के लिए टाल दी गई हैं. नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी. 7 मार्च से होने वाली परीक्षाओं को लेकर 5 मार्च को फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी. अगर हालात सामान्य होते हैं तो आगे की परीक्षाएं तय समय पर हो सकती हैं. लेकिन यदि स्थिति गंभीर रहती है तो बोर्ड आगे भी जरूरी कदम उठा सकता है.

किन देशों में टली परीक्षा?

  • बहरीन
  • ईरान
  • कुवैत
  • ओमान
  • कतर
  • सऊदी अरब
  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

दूतावास को भी दी गई जानकारी

इस फैसले की जानकारी संबंधित देशों में भारतीय राजदूतों और दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत को भी भेज दी गई है. इसका मकसद यह है कि सभी जगह सही और एक जैसी जानकारी पहुंचे और छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो. आगे भारतीय दूतावास और स्कूल मिलकर छात्रों और उनके परिवारों तक नई तारीखों की सूचना पहुंचाएंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

मध्य पूर्व के कई देशों में इस समय हालात काफी तनावपूर्ण हैं. बीते सप्ताह में अमेरिका और इजरायल ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए. इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता Ayatollah Ali Khamenei की मौत की खबर सामने आई. इसके बाद ईरान की ओर से भी जवाबी हमले किए गए. इन घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है. ऐसे हालात में स्कूलों और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना कई जगहों पर मुश्किल हो सकता है. इसी को देखते हुए CBSE ने सावधानी के तौर पर परीक्षाएं टालने का फैसला किया.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 03 Mar 2026 05:29 PM (IST)
