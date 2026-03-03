हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्पैम पर बड़ी मार! Google के साथ इस टेलिकॉम कंपनी ने मिलाया हाथ, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा

स्पैम पर बड़ी मार! Google के साथ इस टेलिकॉम कंपनी ने मिलाया हाथ, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा

नई व्यवस्था में बिजनेस सेंडर्स की पहचान टेलीकॉम आधारित वेरिफिकेशन से की जाएगी ताकि फर्जी कंपनियां मैसेज न भेज सकें. साथ ही यूजर्स की Do Not Disturb (DND) प्राथमिकताओं का भी सम्मान किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

Airtel and Google: भारत में मोबाइल यूजर्स को स्पैम और फर्जी मैसेज से राहत देने के लिए Bharti Airtel और Google ने नई पहल की घोषणा की है. दोनों कंपनियों ने मिलकर ऐसा मैसेजिंग सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है जो न केवल आधुनिक फीचर्स से लैस होगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मजबूत होगा. यह सहयोग Airtel की नेटवर्क इंटेलिजेंस को Google के RCS प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ता है जिससे यूजर्स को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके.

RCS मैसेजिंग में मिलेंगे एडवांस फीचर्स
इस साझेदारी के तहत यूजर्स को Rich Communication Services यानी RCS का बेहतर अनुभव मिलेगा. इसके जरिए हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो भेजना, मैसेज पर रिएक्शन देना और इंटरैक्टिव बातचीत करना आसान होगा. ये सभी सुविधाएं सीधे Google Messages ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी जो ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में पहले से इंस्टॉल रहती है.

स्पैम और फ्रॉड पर कड़ा नियंत्रण
नई व्यवस्था में बिजनेस सेंडर्स की पहचान टेलीकॉम आधारित वेरिफिकेशन से की जाएगी ताकि फर्जी कंपनियां मैसेज न भेज सकें. साथ ही यूजर्स की Do Not Disturb (DND) प्राथमिकताओं का भी सम्मान किया जाएगा.

सिस्टम में मल्टी-लेयर सिक्योरिटी तंत्र जोड़ा जाएगा, जो संदिग्ध लिंक और हानिकारक संदेशों को फिल्टर करेगा. Airtel और Google की AI आधारित स्पैम डिटेक्शन तकनीक उन सेंडर्स के मैसेज सीमित कर देगी जिन्हें पहले से संदिग्ध माना गया है.

टेलीकॉम स्तर की सुरक्षा अब मैसेजिंग में
इस पहल का मकसद पारंपरिक टेलीकॉम सुरक्षा मानकों को आधुनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है. Airtel की इंटेलिजेंस सिस्टम और Google की स्पैम पहचान तकनीक को एक साथ जोड़कर एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जो कैरियर-समर्थित सुरक्षा प्रदान करेगा.

कंपनियों का क्या कहना है?
Bharti Airtel के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल ने कहा कि कंपनी लंबे समय से डेटा और स्मार्ट नेटवर्क के जरिए स्पैम पर लगाम लगाने की दिशा में काम कर रही है. उनके मुताबिक, Google के साथ यह साझेदारी रिच मैसेजिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है.

वहीं Google के एंड्रॉयड इकोसिस्टम प्रमुख समीर समत ने कहा कि इस पहल से भारत के मोबाइल यूजर्स अधिक भरोसे के साथ संवाद कर सकेंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि Google भविष्य में भी अन्य टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर मैसेजिंग सुरक्षा को मानकीकृत करने पर काम करेगा.

Published at : 03 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Airtel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
स्पैम पर बड़ी मार! Google के साथ इस टेलिकॉम कंपनी ने मिलाया हाथ, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
स्पैम पर बड़ी मार! Google के साथ इस टेलिकॉम कंपनी ने मिलाया हाथ, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
टेक्नोलॉजी
YouTube वीडियो पर आ गए 20,000 व्यूज तो अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? यहां जानिए कमाई का पूरा गणित
YouTube वीडियो पर आ गए 20,000 व्यूज तो अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? यहां जानिए कमाई का पूरा गणित
टेक्नोलॉजी
Motorola Edge 70 Fusion से लेकर Vivo X300 Ultra तक! इस महीने लॉन्च होने वाले हैं एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन 
Motorola Edge 70 Fusion से लेकर Vivo X300 Ultra तक! इस महीने लॉन्च होने वाले हैं एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन 
टेक्नोलॉजी
शाओमी ने कर ली ऐप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस को टक्कर देने की तैयारी, 11 मार्च को लॉन्च करेगी Xiaomi 17 सीरीज
शाओमी ने कर ली ऐप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस को टक्कर देने की तैयारी, 11 मार्च को लॉन्च करेगी Xiaomi 17 सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स
इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
नौकरी
UP Jobs 2026: यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget