Airtel and Google: भारत में मोबाइल यूजर्स को स्पैम और फर्जी मैसेज से राहत देने के लिए Bharti Airtel और Google ने नई पहल की घोषणा की है. दोनों कंपनियों ने मिलकर ऐसा मैसेजिंग सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है जो न केवल आधुनिक फीचर्स से लैस होगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मजबूत होगा. यह सहयोग Airtel की नेटवर्क इंटेलिजेंस को Google के RCS प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ता है जिससे यूजर्स को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके.



RCS मैसेजिंग में मिलेंगे एडवांस फीचर्स

इस साझेदारी के तहत यूजर्स को Rich Communication Services यानी RCS का बेहतर अनुभव मिलेगा. इसके जरिए हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो भेजना, मैसेज पर रिएक्शन देना और इंटरैक्टिव बातचीत करना आसान होगा. ये सभी सुविधाएं सीधे Google Messages ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी जो ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में पहले से इंस्टॉल रहती है.

स्पैम और फ्रॉड पर कड़ा नियंत्रण

नई व्यवस्था में बिजनेस सेंडर्स की पहचान टेलीकॉम आधारित वेरिफिकेशन से की जाएगी ताकि फर्जी कंपनियां मैसेज न भेज सकें. साथ ही यूजर्स की Do Not Disturb (DND) प्राथमिकताओं का भी सम्मान किया जाएगा.

सिस्टम में मल्टी-लेयर सिक्योरिटी तंत्र जोड़ा जाएगा, जो संदिग्ध लिंक और हानिकारक संदेशों को फिल्टर करेगा. Airtel और Google की AI आधारित स्पैम डिटेक्शन तकनीक उन सेंडर्स के मैसेज सीमित कर देगी जिन्हें पहले से संदिग्ध माना गया है.



टेलीकॉम स्तर की सुरक्षा अब मैसेजिंग में

इस पहल का मकसद पारंपरिक टेलीकॉम सुरक्षा मानकों को आधुनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है. Airtel की इंटेलिजेंस सिस्टम और Google की स्पैम पहचान तकनीक को एक साथ जोड़कर एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जो कैरियर-समर्थित सुरक्षा प्रदान करेगा.

कंपनियों का क्या कहना है?

Bharti Airtel के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल ने कहा कि कंपनी लंबे समय से डेटा और स्मार्ट नेटवर्क के जरिए स्पैम पर लगाम लगाने की दिशा में काम कर रही है. उनके मुताबिक, Google के साथ यह साझेदारी रिच मैसेजिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है.

वहीं Google के एंड्रॉयड इकोसिस्टम प्रमुख समीर समत ने कहा कि इस पहल से भारत के मोबाइल यूजर्स अधिक भरोसे के साथ संवाद कर सकेंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि Google भविष्य में भी अन्य टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर मैसेजिंग सुरक्षा को मानकीकृत करने पर काम करेगा.