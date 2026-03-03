हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?

जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Mar 2026 02:26 PM (IST)
सऊदी अरब में मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने सभी भारतीयों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

सतर्क रहने की अपील
एडवाइजरी में कहा गया है कि सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिक मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें और स्थानीय प्राधिकरणों व दूतावास द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

दूतावास और वाणिज्य दूतावास सामान्य रूप से कार्यरत
भारतीय दूतावास, रियाद और जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास (VFS सेवाओं सहित) सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर समय-समय पर अपडेट और नई एडवाइजरी जारी की जाएगी.

उड़ान सेवाएं जारी
रियाद और जेद्दा से भारत के लिए कई एयरलाइंस की उड़ानें संचालित हो रही हैं. भारत लौटने के इच्छुक नागरिक उपलब्धता की जांच कर इन उड़ानों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

24×7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

भारतीय दूतावास, रियाद:

00-966-11-4884697

00-966-542126748 (व्हाट्सएप)

800 247 1234 (टोल-फ्री)

ईमेल: cw.riyadh@mea.gov.in

भारतीय वाणिज्य दूतावास, जेद्दा:

व्हाट्सएप: +966 536209704

लैंडलाइन: 00 966 126648660 / 00 966 12 2614093

मोबाइल: +966 556122301

टोल-फ्री: 800 244 0003

ईमेल: conscw.jeddah@mea.gov.in, vclab.jeddah@mea.gov.in

3 मार्च 2026 को जारी हुई एडवाइजरी
यह एडवाइजरी 3 मार्च 2026 को रियाद से जारी की गई है. भारतीय समुदाय से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है.

 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 03 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Embed widget