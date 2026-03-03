'अब हम आपके हैं कौन नहीं बना सकता', सूरज बड़जात्या बोले- महिलाओं को घर पर बैठा दिखाने वाली कहानियां आउटडेटेड हो गई हैं
सूरज बड़जात्या ने बताया कि अब कहानी में महिलाओं को घर पर बैठाए रखना दिखाना आउटडेटेड हो गया है. अब महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं.
सूरज बड़जात्या इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. उनकी हम आपके हैं कौन, विवाह, हम साथ-साथ हैं जैसी फिल्में हिट रहीं. उनकी फिल्मों का फोकस फैमिली वैल्यूज और प्यार पर होता है. साथ ही उनकी फिल्मों में महिलाओं को होममेकर ही दिखाया गया. लेकिन अब सूरज का मानना है कि अब समय बदल गया है और अब कहानी में महिलाओं को घर पर बैठा हुआ नहीं दिखाया जा सकता है.
फिल्मों की कहानी को लेकर सूरज ने की बात
सूरज ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, 'अगर स्टोरीज की बात करें तो अगर मैं आज भी सोचूं कि घर पे बैठेंगी लेडीज, तो ये ओवर हो गया है. अब आप हम आपके हैं कौन नहीं बना सकते हैं, जहां सभी एक घर में रहते हैं. क्योंकि आज के समय में ये मुमकिन नहीं है. लेकिन वैल्यूज सेम ही हैं.'
आगे उन्होंने कहा, 'मेरे सेट पर आज आदमियों से ज्यादा महिलाएं हैं. ये एक बड़ा चेंज है. जब मैंने शुरू किया था, तब सेट पर सिर्फ एक्ट्रेसेस, उनकी मां और हेयरड्रेसर ही महिलाएं होती थीं. अब एनर्जी अलग है. अब सीन अलग होते हैं. हम पहले कॉस्ट्यूमपर और प्रोडक्शन डिजाइन पर ध्यान नहीं देते थे. फिल्मों में जितनी किचन और मंदिर मैंने दिखाएं हैं उतने कोई नहीं दिखा सकता. यहीं पर महिलाएं नए आइडिया के साथ आती हैं.'
बता दें कि सूरज अब नया शो संगमरमर लेकर आए हैं. इस शो में अमृता की जर्नी दिखाई गई है. संगमरमर के बारे में बात करते हुए सूरज ने कहा, 'संगमरमर ऐसी फैमिली की कहानी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं. ये रिश्तों को उनके असली रूप को दिखाने की कहानी है, प्यार, गलतफहमियां, इंतज़ार, और साथ रहने की कोशिश. इस शो का फोकस सब्र है. शो में ये दिखाता है कि समय कैसे आपके रिश्ते को चैलेंज और हील करता है.
