हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple iPhone 17e vs iPhone 16e: ऐप्पल का लेटेस्ट आईफोन किन मामलों में है पुराने से बेहतर? यहां देखें सारी डिटेल्स

Apple iPhone 17e vs iPhone 16e: ऐप्पल का लेटेस्ट आईफोन किन मामलों में है पुराने से बेहतर? यहां देखें सारी डिटेल्स

iPhone 17e Vs iPhone 16e: नए आईफोन में कई शानदार अपग्रेड्स दी गई हैं, लेकिन इसके कई फीचर्स पुराने मॉडल वाले ही हैं. ऐसे में दोनों के कंपेरिजन से जानिए कि नए आईफोन में क्या-क्या नया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

iPhone 17e Vs iPhone 16e: ऐप्पल ने सोमवार को iPhone 17e को लॉन्च कर दिया है, जो पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e की जगह लेगा. नए आईफोन में पुराने फोन की कई कमियों को दूर करते हुए कई अपग्रेड्स को शामिल किया गया है. साथ ही इसकी स्टोरेज को भी डबल किया गया है. इसके बावजूद कीमत में बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि iPhone 17e किन मामलों में  iPhone 16e से आगे है.

iPhone 17e Vs iPhone 16e: 

डिजाइन- दोनों ही फोन के डिजाइन और डायमेंशन में कोई अंतर नहीं है और दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. दोनों ही आईफोन में 6.1 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है. दोनों की थिकनेस 7.8mm हैं. हालांकि, नये आईफोन का वजन पुराने की तुलना में 2 ग्राम ज्यादा है.

परफॉर्मेंस

iPhone 17e में आईफोन 17 वाला ऐप्पल का लेटेस्ट A19 चिपसेट लगा हुआ है. साथ ही इसे बेहतर कनेक्टिविटी और एफिशिएंसी के लिए C1X मॉडम से लैस किया गया है. इसके पुराने मॉडल में A18 चिपसेट और C1 मॉडम मिलता था. iPhone 16e में 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज का भी ऑप्शन था, लेकिन नए मॉडल में 256GB स्टोरेज को स्टैंडर्ड कर दिया गया है.

कैमरा

17e में भी iPhone 16e की तरह 48MP का सिंगल कैमरा सेटअप है. हालांकि, नए मॉडल को नई प्रोसेसिंग पाइपलाइन और बेहतर पोर्ट्रेट के लिए ट्यून किया गया है. नया आईफोन इंसानों के साथ-साथ पालतू जानवरों के पोर्ट्रेट भी कैप्चर कर सकता है. दोनों ही आईफोन के फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा लगा है.

बैटरी

iPhone 17e में iPhone 16e वाली 4,005 mAh की बैटरी हो सकती है. हालांकि, ऐप्पल बैटरी कैपेसिटी को रिवील नहीं करती है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि बैटरी लाइफ में कोई अंतर नहीं आया है और यह 26 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. चार्जिंग की बात करें तो दोनों की चार्जिंग स्पीड लगभग सेम है, लेकिन नए आईफोन में सबसे बड़ा अपग्रेड MagSafe को लेकर है.

कीमत 

अपग्रेड के बावजूद ऐप्पल ने नए आईफोन की कीमत को कंट्रोल में रखा है. पिछले साल फरवरी में iPhone 16e का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 59,900 रुपये में लॉन्च हुआ था, जबकि iPhone 17e का 256GB वेरिएंट 64,900 रुपये में लॉन्च हुआ है.

 

 

ऐप्पल, आईफोन 17ई वर्सेस आईफोन 16ई, आईफोन 17ई वर्सेस आईफोन 16ई कंपेरिजन, आईफोन 17ई वर्सेस आईफोन 16ई फुल कंपेरिजन, आईफोन 17ई वर्सेस आईफोन 16ई फीचर्स, आईफोन 17ई वर्सेस आईफोन 16ई बैटरी, आईफोन 17ई वर्सेस आईफोन 16ई कैमरा, आईफोन 17ई प्राइस, आईफोन 17ई कैमरा, आईफोन 17ई बैटरी, आईफोन 17ई इंडिया प्राइस, टेक न्यूज, फोन कंपेरिजन

Published at : 03 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone  
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Apple iPhone 17e vs iPhone 16e: ऐप्पल का लेटेस्ट आईफोन किन मामलों में है पुराने से बेहतर? यहां देखें सारी डिटेल्स
Apple iPhone 17e vs iPhone 16e: ऐप्पल का लेटेस्ट आईफोन किन मामलों में है पुराने से बेहतर? यहां देखें सारी डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
iPhone 17e हुआ लॉन्च, इन फीचर्स ने किया निराश, लेकिन इन कारणों से खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा
iPhone 17e हुआ लॉन्च, इन फीचर्स ने किया निराश, लेकिन इन कारणों से खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा
टेक्नोलॉजी
स्पैम पर बड़ी मार! Google के साथ इस टेलिकॉम कंपनी ने मिलाया हाथ, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
स्पैम पर बड़ी मार! Google के साथ इस टेलिकॉम कंपनी ने मिलाया हाथ, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
टेक्नोलॉजी
YouTube वीडियो पर आ गए 20,000 व्यूज तो अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? यहां जानिए कमाई का पूरा गणित
YouTube वीडियो पर आ गए 20,000 व्यूज तो अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? यहां जानिए कमाई का पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
शिक्षा
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget