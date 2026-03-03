ईरान और इजरायल की जंग को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने दावा किया है कि पूरी दुनिया की ताकत इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास है. उन्होंने गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (GCC) के मुस्लिम देशों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इजरायल को अपना माई बाप मानकर घुटने टेक देने चाहिए.

साजिद तरार ने कहा कि रूस और चीन आज कहां हैं? कोई नजर नहीं आ रहा है. इस वक्त दुनिया यूनिपॉलर हो चुकी है, ताकत किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में. वह इस वक्त धरती पर सबसे ताकतवर शख्स हैं, आपको ये बात मान लेनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'इजरायल से दुनिया शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है. पूरी दुनिया का बाप इस वक्त इजरायल है. ये मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए, वो भी कहें कि माई बाप, घुटने हम टेक रहे हैं. मुसलमान मानते भी हैं. गाजा के अंदर साढे़ तीन लाख लोगों को दिन दहाड़े मर्डर किया गया, कोई है माई का लाल जो बोल कर दिखाए.'

साजिद तरार ने मुस्लिम देशों पर नाराजगी जताई और कहा कि इन पर यही सही लगता है कि ये इजरायल को अपना माई बाप मान लें और उसके सामने घुटने टेक दें. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर भी चिंता जताई, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि जंग चार हफ्ते तक भी खींच सकती है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, देशों की इकोनॉमी हिल जाएगी. साजिद तरार ने कहा कि ट्रंप कह रहे हैं एक महीना, मैं कहता हूं कि एक हफ्ता भी अगर जंग चली तो दुबई के शेख और लाहौर के शेख एक बराबर हो जाएंगे.

इजरायल और अमेरिका के हमलों से ईरान में मौतों का आंकड़ा 742 को पार कर गया है और तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई हैं. हमलों को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इजरायली सेना की कार्रवाई का मकसद सिर्फ इजरायल की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा करना है.

सोमवार (2 मार्च, 2026) को उन्होंने बेत शेमेश के रिहायशी इलाके का दौरा किया जहां ईरानी हमले में 9 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए. यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर ईरान का आतंकवादी शासन... परमाणु हथियार और उनके इस्तेमाल के साधन, बैलिस्टिक और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर लेता है, तो यह पूरी दुनिया को धमकाएगा इसलिए हमने अपनी रक्षा करने का संकल्प लिया है, लेकिन ऐसा करते हुए, हम दूसरों की भी रक्षा कर रहे हैं.'