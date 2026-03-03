हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17e हुआ लॉन्च, इन फीचर्स ने किया निराश, लेकिन इन कारणों से खरीदना हो सकता है फायदे का सौदा

ऐप्पल ने iPhone 17e में कई दमदार अपग्रेड्स दी हैं तो कुछ फीचर्स को लेकर निराश किया है. ऐसे में ग्राहकों के पास इसे खरीदने के साथ-साथ न खरीदने के भी कारण मौजूद हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

ऐप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के किफायती एडिशन iPhone 17e को लॉन्च कर दिया है. पिछले काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था. कंपनी ने इसमें A19 चिपसेट समेत कई शानदार अपग्रेड्स दी हैं तो कुछ फीचर्स को लेकर निराश भी किया है. ऐसे में यूजर्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हम बताने जा रहे हैं कि किन कारणों से आप इसे खरीद सकते हैं और किन कारणों से इसे खरीदना फायदे का सौदा नहीं रहेगा.

क्यों खरीदना चाहिए?

कीमत- iPhone 17e ऐप्पल का सबसे सस्ता आईफोन है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 64,900 रुपये रखी गई है. इस कीमत पर यह आईफोन कई दमदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च हुआ है. ऐसे में कम कीमत इसे खरीदने का सबसे बड़ा कारण हो सकती है.

स्टोरेज- ऐप्पल ने iPhone 17e की स्टैंडर्ड स्टोरेज को 128GB से बढ़ाकर 256GB कर दिया है. पावरफुल कैमरा और दूसरी फाइल्स के कारण अब फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है. ऐसे में ज्यादा स्टोरेज के साथ यह आईफोन आपके लिए एक अच्छी च्वॉइस हो सकता है.

पावरफुल प्रोसेसर- iPhone 17e में आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट लगा हुआ है. इसका मतलब है कि नए लॉन्च हुए आईफोन में आप कम पैसे देकर आईफोन 17 वाली प्रोसेसिंग पावर का फायदा उठा पाएंगे. ऐप्पल ने इसमें कनेक्टिविटी के लिए नया C1X मॉडम भी दिया है.

क्यों नहीं खरीदना चाहिए?

पुराना डिजाइन और डिस्प्ले- ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि iPhone 17e को नए डिजाइन में पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसे पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e जैसा ही डिजाइन दिया गया है. इसी तरह डिस्प्ले में भी 120Hz रिफ्रेश रेट आने की संभावना थी, लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी है. यह आईफोन अभी भी 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है.

कमजोर कैमरा सेटअप- आईफोन के पावरफुल कैमरा सेटअप ऐप्पल की पहचान रहे हैं, लेकिन iPhone 17e में पुराने मॉडल की तरह सिंगल कैमरा दिया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा है, वहीं सेल्फी के लिए भी 12MP का लेंस दिया गया है, जबकि आईफोन 17 सीरीज में 18MP का सिंगल स्टेज कैमरा दिया जाता है.

नॉच अभी भी बरकरार- लॉन्चिंग से पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि iPhone 17e में नॉच को हटाकर डायनामिक आईलैंड दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है. यह आईफोन अभी भी पुराने नॉच डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ है. 

Published at : 03 Mar 2026 12:36 PM (IST)
