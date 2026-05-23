सिर्फ चैट नहीं, WhatsApp Backup भी हो सकता है हैक! तुरंत ऑन करें ये सीक्रेट Setting

अगर यह सेटिंग बंद रहती है तो आपकी चैट्स भले ही व्हाट्सऐप के अंदर सुरक्षित रहें लेकिन जब उनका बैकअप Google Drive या iCloud पर सेव होता है तब वह उतनी मजबूत सुरक्षा में नहीं रहता. ऐसे में बैकअप डेटा अतिरिक्त खतरे में आ सकता है. यही कारण है कि इस फीचर को ऑन करना बेहद जरूरी माना जाता है.