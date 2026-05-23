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सिर्फ चैट नहीं, WhatsApp Backup भी हो सकता है हैक! तुरंत ऑन करें ये सीक्रेट Setting

WhatsApp Tips: जब आप इस फीचर को एक्टिव करते हैं तो आपका बैकअप एक खास पासवर्ड या 64 अंकों की सिक्योरिटी की से लॉक हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 May 2026 04:36 PM (IST)
WhatsApp Tips: जब आप इस फीचर को एक्टिव करते हैं तो आपका बैकअप एक खास पासवर्ड या 64 अंकों की सिक्योरिटी की से लॉक हो जाता है.

आज के समय में WhatsApp सिर्फ मैसेज भेजने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है बल्कि लोगों की निजी बातचीत, फोटो, वीडियो और जरूरी दस्तावेजों का बड़ा स्टोर बन चुका है. यही वजह है कि इसकी सुरक्षा को लेकर कंपनी लगातार नए फीचर्स जोड़ती रहती है. ज्यादातर यूजर्स जानते हैं कि व्हाट्सऐप चैट्स डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, यानी आपकी बातचीत को बीच में कोई नहीं पढ़ सकता. लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि चैट बैकअप के लिए भी अलग से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ऑन करना पड़ता है.

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अगर यह सेटिंग बंद रहती है तो आपकी चैट्स भले ही व्हाट्सऐप के अंदर सुरक्षित रहें लेकिन जब उनका बैकअप Google Drive या iCloud पर सेव होता है तब वह उतनी मजबूत सुरक्षा में नहीं रहता. ऐसे में बैकअप डेटा अतिरिक्त खतरे में आ सकता है. यही कारण है कि इस फीचर को ऑन करना बेहद जरूरी माना जाता है.
अगर यह सेटिंग बंद रहती है तो आपकी चैट्स भले ही व्हाट्सऐप के अंदर सुरक्षित रहें लेकिन जब उनका बैकअप Google Drive या iCloud पर सेव होता है तब वह उतनी मजबूत सुरक्षा में नहीं रहता. ऐसे में बैकअप डेटा अतिरिक्त खतरे में आ सकता है. यही कारण है कि इस फीचर को ऑन करना बेहद जरूरी माना जाता है.
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जब आप इस फीचर को एक्टिव करते हैं तो आपका बैकअप एक खास पासवर्ड या 64 अंकों की सिक्योरिटी की से लॉक हो जाता है. इसका फायदा यह है कि आपके डेटा को कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता. यहां तक कि Google, Apple या खुद Meta भी आपकी बैकअप चैट्स को एक्सेस नहीं कर पाते.
जब आप इस फीचर को एक्टिव करते हैं तो आपका बैकअप एक खास पासवर्ड या 64 अंकों की सिक्योरिटी की से लॉक हो जाता है. इसका फायदा यह है कि आपके डेटा को कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता. यहां तक कि Google, Apple या खुद Meta भी आपकी बैकअप चैट्स को एक्सेस नहीं कर पाते.
Published at : 23 May 2026 04:36 PM (IST)
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