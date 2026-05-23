एक्सप्लोरर
सिर्फ चैट नहीं, WhatsApp Backup भी हो सकता है हैक! तुरंत ऑन करें ये सीक्रेट Setting
WhatsApp Tips: जब आप इस फीचर को एक्टिव करते हैं तो आपका बैकअप एक खास पासवर्ड या 64 अंकों की सिक्योरिटी की से लॉक हो जाता है.
आज के समय में WhatsApp सिर्फ मैसेज भेजने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है बल्कि लोगों की निजी बातचीत, फोटो, वीडियो और जरूरी दस्तावेजों का बड़ा स्टोर बन चुका है. यही वजह है कि इसकी सुरक्षा को लेकर कंपनी लगातार नए फीचर्स जोड़ती रहती है. ज्यादातर यूजर्स जानते हैं कि व्हाट्सऐप चैट्स डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, यानी आपकी बातचीत को बीच में कोई नहीं पढ़ सकता. लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि चैट बैकअप के लिए भी अलग से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ऑन करना पड़ता है.
1/6
2/6
Published at : 23 May 2026 04:36 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ चैट नहीं, WhatsApp Backup भी हो सकता है हैक! तुरंत ऑन करें ये सीक्रेट Setting
टेक्नोलॉजी
8 Photos
गर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Google अब 15GB फ्री स्टोरेज के लिए क्यों मांग रहा मोबाइल नंबर? फैसले से पहले समझें पूरी बात
टेक्नोलॉजी
5 Photos
90% लोग नहीं जानते AC चलाने का सही नियम, जानिए कितने घंटे बाद बंद करना है बेहद जरूरी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या समय के साथ कमजोर हो जाता है स्मार्टफोन का कैमरा? पूरी सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपका Smartphone Charger असली है या नकली? ये 5 संकेत बताएंगे बैटरी खतरे में है या नहीं
टेक्नोलॉजी
8 Photos
कहां से होते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हमले? भारत का पड़ोसी देश बना सबसे बड़ा डिजिटल खतरा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पुराना AC खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! नजरअंदाज किए ये संकेत तो बन सकता है जानलेवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
रोड ट्रिप का मजा होगा डबल! सफर पर निकलने से पहले बैग में जरूर रखें ये 5 धांसू गैजेट्स
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर भरोसा पड़ा भारी? Meta पर अरबों यूजर्स को प्राइवेसी के नाम पर गुमराह करने का आरोप
टेक्नोलॉजी
AI से मदद लेना पड़ सकता है भारी! Senior Citizens भूलकर भी न करें ये गलती, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
टेक्नोलॉजी
16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सख्ती! 1 जून से इस देश में सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर लगेगी रोक
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ चैट नहीं, WhatsApp Backup भी हो सकता है हैक! तुरंत ऑन करें ये सीक्रेट Setting
टेक्नोलॉजी
8 Photos
गर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion