एक्सप्लोरर
एक गलती और बैंक अकाउंट साफ, नया SMS स्कैम बना फोन यूजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा, जानिए कैसे बचें
SMS Scam: आज का स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैट का साधन नहीं रह गया है बल्कि हमारी बैंकिंग, UPI पेमेंट, निजी तस्वीरें, जरूरी दस्तावेज और पहचान से जुड़ी जानकारी सब कुछ इसी में सुरक्षित रहता है.
आज का स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैट का साधन नहीं रह गया है बल्कि हमारी बैंकिंग, UPI पेमेंट, निजी तस्वीरें, जरूरी दस्तावेज और पहचान से जुड़ी जानकारी सब कुछ इसी में सुरक्षित रहता है. ऐसे में अगर कोई ठग आपके मोबाइल तक पहुंच बना ले तो नुकसान केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपकी निजी जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है.
1/6
2/6
Published at : 11 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Tags :SMS Scam TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एक गलती और बैंक अकाउंट साफ, नया SMS स्कैम बना फोन यूजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
50 करोड़ यूजर्स की हो गई मौज! Jio के इस प्लान में मिल रहा 20GB फ्री डेटा, जानिए क्या-क्या मिल रहे बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या रात को Wi-Fi और मोबाइल डेटा को बंद रखना चाहिए? साइंस की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone की स्क्रीन पर टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों होता है? Apple छुपा रहा है ये दिलचस्प राज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! कहीं आपकी निजी जानकारी पर किसी और की नजर तो नहीं? ऐसे करें Google अकाउंट की जांच
टेक्नोलॉजी
5 Photos
रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Whatsapp पर भूलकर भी नहीं भेजने चाहिए ये मैसेज, नहीं तो तुरंत आ जाएंगे पुलिस की रडार में
टेक्नोलॉजी
5 Photos
UPI का जलवा दुनिया भर में! भारत ही नहीं, इन देशों में भी सेकंडों में होता है पेमेंट, लिस्ट देख कर चौंक जाएंगे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एक गलती और बैंक अकाउंट साफ, नया SMS स्कैम बना फोन यूजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
50 करोड़ यूजर्स की हो गई मौज! Jio के इस प्लान में मिल रहा 20GB फ्री डेटा, जानिए क्या-क्या मिल रहे बेनिफिट्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion