एक गलती और बैंक अकाउंट साफ, नया SMS स्कैम बना फोन यूजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा, जानिए कैसे बचें

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Feb 2026 02:32 PM (IST)
आज का स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या चैट का साधन नहीं रह गया है बल्कि हमारी बैंकिंग, UPI पेमेंट, निजी तस्वीरें, जरूरी दस्तावेज और पहचान से जुड़ी जानकारी सब कुछ इसी में सुरक्षित रहता है. ऐसे में अगर कोई ठग आपके मोबाइल तक पहुंच बना ले तो नुकसान केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपकी निजी जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है.

इसी बीच देश में एक नया और बेहद खतरनाक SMS फ्रॉड तेजी से फैल रहा है. इस धोखाधड़ी में अपराधी आपके आसपास ही नकली मोबाइल टावर जैसा सिस्टम खड़ा कर फर्जी मैसेज भेज सकते हैं. खासकर बुजुर्ग और वे लोग जो बिना जांचे-परखे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं सबसे ज्यादा जोखिम में हैं.
इसी बीच देश में एक नया और बेहद खतरनाक SMS फ्रॉड तेजी से फैल रहा है. इस धोखाधड़ी में अपराधी आपके आसपास ही नकली मोबाइल टावर जैसा सिस्टम खड़ा कर फर्जी मैसेज भेज सकते हैं. खासकर बुजुर्ग और वे लोग जो बिना जांचे-परखे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं सबसे ज्यादा जोखिम में हैं.
हाल के दिनों में लोगों को ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बनाया जाता है. कभी बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी, कभी बैंक KYC अपडेट का नोटिस तो कभी कुरियर फेल होने या रिवॉर्ड पॉइंट खत्म होने की सूचना. ये संदेश इतने असली दिखते हैं कि पहली नजर में फर्जी होने का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है.
हाल के दिनों में लोगों को ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बनाया जाता है. कभी बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी, कभी बैंक KYC अपडेट का नोटिस तो कभी कुरियर फेल होने या रिवॉर्ड पॉइंट खत्म होने की सूचना. ये संदेश इतने असली दिखते हैं कि पहली नजर में फर्जी होने का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है.
Published at : 11 Feb 2026 02:32 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

