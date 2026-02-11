एक गलती और बैंक अकाउंट साफ, नया SMS स्कैम बना फोन यूजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा, जानिए कैसे बचें

हाल के दिनों में लोगों को ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बनाया जाता है. कभी बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी, कभी बैंक KYC अपडेट का नोटिस तो कभी कुरियर फेल होने या रिवॉर्ड पॉइंट खत्म होने की सूचना. ये संदेश इतने असली दिखते हैं कि पहली नजर में फर्जी होने का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है.