हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17e Launched: 48MP कैमरा और सैटेलाइट फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17e, जानिए किससे होगा मुकाबला और कितनी है कीमत

iPhone 17e Specifications: लंबे इंतजार के बाद iPhone 17e आखिरकार लॉन्च हो गया है. बड़ी अपग्रेड के तौर पर इसमें A19 चिपसेट दिया गया है. डायनामिक आईलैंड के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसकी जगह नॉच को कंटिन्यू किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

iPhone 17e Feature, Price: ऐप्पल ने आखिरकार iPhone 17e को लॉन्च कर दिया है. इसमें A19 प्रोसेसर समेत कई अपग्रेड्स दी गई हैं. हालांकि, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐप्पल इस फोन में डायनामिक आईलैंड दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. यह मॉडल नॉच के साथ ही लॉन्च हुआ है. आइए जानते हैं कि इस आईफोन में क्या-क्या फीचर्स मिले हैं, इसका मुकाबला किससे होगा और इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे. 

iPhone 17e के स्पेसिफिकेशंस

इस आईफोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले लगा है, जो 1200 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस के साथ आता है. स्क्रैचेज आदि से बचाने और ग्लेयर को कम करने के लिए इस पर Ceramic Shield 2 लगी हुई है. पानी और डस्ट रजिस्टेंट के लिए आईफोन 17e को IP68 रेटिंग मिली हुई है. प्रोसेसर की बात करें तो ऐप्पल ने इसमें आईफोन 19 वाला A19 चिपसेट दिया है, जो एडवांस्ड 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. यह पुराने मॉडल की तुलना में फास्टर परफॉर्मेंस देता है. ऑन-डिवाइस एआई प्रोसेसिंग के लिए इसमें 16-कोर का न्यूरल इंजन दिया गया है.

कैमरा और बैटरी

iPhone 17e के रियर में 48MP का सिंगल फ्यूज कैमरा सिस्टम लगा है, जो 2x Telephoto ऑप्टिकल-क्वालिटी को सपोर्ट करता है. यानी इस कैमरे से यूजर 24MP के साथ-साथ 48MP रेजॉल्यूशन पर भी शूट कर सकते हैं. साथ ही इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी भी दी गई है. ऐप्पल का कहना है कि नए चिपसेट और C1X मॉडम से बैटरी एफिशिएंसी बेहतर हुई है. यह डिवाइस फास्ट चार्जिंग, MagSafe और Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है.

सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स

iPhone 17e सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स से भी लैस है. जब यह ट्रेडिशनल नेटवर्क कवरेज से बाहर होगा तो यूजर सैटेलाइट के जरिए मैसेज, Emergency SOS, रोडसाइड असिस्टेंट और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर को एक्सेस कर पाएगा. इस तरह इसमें क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी जोड़ा गया है.

कितनी है कीमत और कब शुरू होगी बिक्री?

ऐप्पल ने इस आईफोन को ब्लैक, व्हाइट और सॉफ्ट पिंक कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 64,900 रुपये रखी गई है. इसे 4 मार्च से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है और 11 मार्च से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. कंपनी ने इसकी स्टैंडर्ड स्टोरेज बढ़ाते हुए 256GB कर दी है.

Google Pixel 10a से होगा कंपीटिशन

ऐप्पल की इस लेटेस्ट ऑफरिंग का कंपीटिशन Google Pixel 10a से होगा. कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुए Google Pixel 10a में 6.3 इंच के Actua डिस्प्ले, Tensor G4 प्रोसेसर और रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है.

Published at : 03 Mar 2026 06:42 AM (IST)
Embed widget