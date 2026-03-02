होली के वीडियो पर एक लाख व्यूज आ गए तो यूट्यूब कितने पैसे देगी? कंटेट क्रिएटर्स के लिए जान लेना है जरूरी
Youtube से आजकल लोग करोड़ों रुपये की कमाई कर रहे हैं. अगर आप होली पर कोई वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं तो इस पर भी अच्छी कमाई की जा सकती है.
यूट्यूब अब सिर्फ वीडियो देखने को प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है. इससे लोगों करोड़ों की कमाई भी कर रहे हैं. अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं तो यूट्यूब से कमाई का गणित समझना बहुत जरूरी है. बिना इस गणित को समझें यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप वीडियो से कितनी कमाई कर सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप होली से जुड़ा वीडियो बना रहे हैं और इस पर एक लाख व्यूज आ जाएं तो यूट्यूब आपको कितना पैसा देगी.
कैसे होती है यूट्यूब से कमाई?
अधिकतर लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज के हिसाब से कमाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है. यूट्यूब व्यूज के अलावा और भी कई चीजों को देखती हैं और उस हिसाब से क्रिएटर को पैसा देती है. यूट्यूब क्रिएटर को पैसा देने के लिए पे-पर-व्यू सिस्टम यूज करती है, लेकिन ये व्यूज वीडियो वाले न होकर एड वाले होते हैं. यानी क्रिएटर की कमाई वीडियो पर चलने वाली एड को मिले व्यूज के हिसाब से होगी. अगर आपके वीडियो पर एक लाख व्यूज आए हैं और इस पर चलने वाली एड पर 10,000 व्यूज मिले हैं तो आपको 10,000 व्यूज के हिसाब से पैसा मिलेगा.
होली के वीडियो पर एक लाख व्यूज आने से कितना पैसा बनेगा?
किसी वीडियो पर एक लाख व्यूज आने पर कितना पैसा बनेगा, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है. यह कई चीजों पर निर्भर करता है. कुछ कैटेगरीज के वीडियोज पर यूट्यूब ज्यादा पैसा देती है, जबकि कुछ कैटेगरी के लिए यह कम होता है. साथ ही यह इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके वीडियोज किन देशों में ज्यादा देखे जा रहे हैं. अगर आपके वीडियो अमेरिका आदि देशों के लोग ज्यादा देखते हैं तो आपकी कमाई ज्यादा होगी, वहीं भारत के दर्शकों से इसके मुकाबले कम कमाई होगी. फिर भी एक मोटा अनुमान है कि 10,000 व्यूज आने पर 50-100 डॉलर तक की कमाई हो सकती है.
