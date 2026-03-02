Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







गर्मी का मौसम आ गया है और अब लोगों को अपने AC की याद आने लगी है. फरवरी-मार्च में लोग अपने AC की सर्विस करवा लेते हैं ताकि अप्रैल से लेकर सितंबर-अक्टूबर तक गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सके. अगर आप भी अभी अपने AC की सर्विस करवा रहे हैं और सर्विस करते ही अगर टेक्नीशियन आपसे AC में गैस लीक होने या खत्म होने की बात कहे तो उस पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए. कुछ संकेतों से आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके AC में गैस खत्म हो गई है या टेक्नीशियन अपनी जेब भरने के लिए आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है.

कूलिंग से लग जाएगा अंदाजा

अगर AC रूम को कूल कर रही है तो इसका मतलब है कि इसमें गैस की कमी नहीं है. गैस खत्म होने पर AC कूलिंग नही कर पाती, लेकिन अगर AC अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कूलिंग दे रही है तो इसमें गैस भरवाने की जरूरत नहीं है.

कॉइल करें चेक

AC में गैस खत्म होने का पता लगाने के लिए आप कॉइल चेक कर सकते हैं. AC ऑन करने के बाद अगर इस पर बर्फ जम रही है तो यह दिखाता है कि AC में गैस खत्म हो गई है. अगर इस पर बर्फ नहीं जम रही तो आपको गैस रीफिल करवाने की जरूरत नहीं है.

आउटर यूनिट की पाइप पर जम जाएगा तेल

अगर टेक्नीशियन कहता है कि AC की गैस लीक हो गई है तो आउटर यूनिट की पाइप को चेक करें. गैस लीक होने से पर इस पर तेल जैसा कुछ चिपचिपा जम जाएगा. अगर कहीं पाइप पर तेल जमा हुआ है तो समझ लें कि गैस लीक हो गई है और रीफिल करवाने की जरूरत है.

बबल टेस्ट से भी चल जाएगा पता

अगर टेक्नीशियन लगातार यह कहे कि गैस लीक हो गई है तो आप बबल टेस्ट से इसका पता कर सकते हैं. टेक्नीशियन से गैस लीक वाली जगह पर बबल टेस्ट करने को कहें. आप खुद भी साबुन या सर्फ के घोल से यह कर सकते हैं. अगर पाइप कहीं से लीक है तो उस जगह बबल उठेंगे. अगर कहीं से भी बबल नहीं उठ रहे हैं तो पाइप में कोई लीकेज नहीं है.

ये भी पढ़ें-

अब Shorts से बना सकेंगे फुल वीडियो, YouTube में आएगा नया एआई फीचर, ऐसे करेगा काम