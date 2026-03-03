हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका

बिना UAN नंबर के कैसे पता लगा सकते हैं PF बैलेंस? जान लीजिए तरीका

अगर आपका मोबाइल नंबर ईपीएफ खाते से लिंक है तो आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर बैलेंस की जानकारी पा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें.

By : कविता गाडरी | Updated at : 03 Mar 2026 07:05 AM (IST)
नौकरी करने वाले लगभग हर व्यक्ति की सैलरी से हर महीने एक तय रकम पीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होती है. यह पैसा रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देता है और जरूरत पड़ने पर आंशिक निकासी का भी ऑप्शन देता है. ऐसे में अपने पीएफ खाते में कितनी रकम जमा है, यह जानना हर कर्मचारी के लिए जरूरी हो जाता है. पहले पीएफ बैलेंस जानने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गया है. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी को अपने यूएएन नंबर याद नहीं रहता या फिर वह एक्टिव नहीं होता है. ऐसी कंडीशन में लोग समझते हैं कि बिना यूएएन के बैलेंस चेक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. बिना यूएएन के भी पीएफ बैलेंस चेक किया जा सकता है. चलिए अब आपको बताते हैं कि बिना यूएएन नंबर पीएफ बैलेंस कैसे पता लगा सकते हैं.

मिस्ड कॉल से चेक कर सकते हैं पीएफ बैलेंस

अगर आपका मोबाइल नंबर ईपीएफ खाते से लिंक है तो आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर बैलेंस की जानकारी पा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. फिर कॉल अपने आप कट जाएगी. इसके बाद कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा जिसमें मेंबर आईडी, लास्ट जमा राशि और टोटल बैलेंस की जानकारी होगी. वहीं ध्यान रखें कि यह सुविधा तभी काम करेगी जब आपका यूएएन एक्टिव हो और आधार, पेन या बैंक डिटेल्स केवाईसी में अपडेट हो.

एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते हैं बैलेंस

आप बिना यूएएन नंबर के एसएमएस के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर मैसेज भेजना होगा. इस नंबर पर आप EPFOHO UAN ENG  मैसेज का फाॅर्मेट रखें. इसमें ENG भाषा के लिए होता है. ऐसे में अगर आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं कि HIN भी लिख सकते हैं. इसके बाद मैसेज भेजने के कुछ देर बाद आपके मोबाइल पर पीएफ बैलेंस की डिटेल आ जाएगी.

पीएफ बैलेंस देखते समय किन बातों का रखें ध्यान?

कई कंपनियों में पीएफ का प्रबंधन प्राइवेट ट्रस्ट करता है. ऐसे में कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर बैलेंस दिखाई नहीं देता है. इसलिए वो अपनी सैलरी स्लिप, कंपनी के इंटरनल पोर्टल या एचआर डिपार्टमेंट से जानकारी ले सकते हैं. वहीं पीएफ बैलेंस करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर ईपीएफ खाते से लिंक होना चाहिए. यूएएन एक्टिव होना जरूरी है, आधार, पैन और बैंक डिटेल्स केवाईसी में अपडेट होना चाहिए. ध्यान रखें कि हाल ही में यूएएन एक्टिव हुआ है तो पासबुक दिखने में कुछ समय भी लग सकता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 03 Mar 2026 07:05 AM (IST)
PF Balance PF Amount UAN Number EPFO Check
