ऐप्पल के पिटारे से निकले एक के बाद एक प्रोडक्ट्स, iPhone 17e के साथ लॉन्च हुआ M4 iPad Air, यहां जानें सारे फीचर्स

M4 iPad Air Launched: ऐप्पल ने M4 चिपसेट वाले नए iPad Air को लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह 2025 में लॉन्च हुए मॉडल की तुलना में 30 प्रतिशत फास्ट है. इसकी बिक्री 11 मार्च से शुरू होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 07:38 AM (IST)
M4 iPad Air Launched: यह सप्ताह शुरू होते ही ऐप्पल के पिटारे से एक के बाद एक प्रोडक्ट्स निकलने शुरू हो गए हैं. iPhone 17e के साथ कंपनी ने अपग्रेडेड और पावरफुल iPad Air को भी लॉन्च कर दिया है. इसमें लेटेस्ट M4 चिप दी गई है, जो बेहतर परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड ग्राफिक्स और इनहैंस्ड एआई कैपेबिलिटीज प्रॉमिस कर रही है. कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने के लिए ऐप्पल ने इसमें अपनी नई वायरलेस चिप दी है. यह 11 और 13 इंच साइज में अवेलेबल है और स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और गेमर्स आदि के बीच काफी फेमस है.

नए iPad Air में क्या मिला है?

नए iPad Air में M4 चिपसेट लगा है, जिसे मल्टीटास्किंग और एआई वर्कलोड को मैनेज करने के लिए 12GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसमें 8 कोर CPU और 9 कोर GPU लगा है. ऐप्पल का कहना है कि यह डिवाइस M3 चिप वाले आईपैड के मुकाबले 30 प्रतिशत और M1 के मुकाबले दोगुना तेज है. इसमें Wi-Fi 7 सपोर्ट के साथ N1 वायरलेस चिप और सेलुलर वेरिएंट पर फास्टर 5G कनेक्टिविटी के लिए C1X मॉडम दिया गया है. यह ऐप्पल पेंसिल प्रो और मैजिक कीबोर्ड जैसे एक्सेसरीज सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है. कैमरे की बात करें तो फ्रंट में 12MP का सेंटर स्टेज कैमरा और रियर में 12MP का सेंसर लगा है.

कितनी है कीमत?

भारत में M4 iPad Air के 11 इंच वेरिएंट की शुरुआती कीमत 64,900 रुपये और 13 इंच वेरिएंट की कीमत 84,900 रुपये है. इसे 4 मार्च से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है और 11 मार्च से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी.

iPhone 17e से भी उठ गया पर्दा

ऐप्पल ने M4 iPad Air के साथ iPhone 17e को भी लॉन्च कर दिया है. इसमें नया A19 चिपसेट, 48MP रियर कैमरा और सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत भी 64,900 रुपये रखी गई है और इसकी बिक्री भी आईपैड की तरह 11 मार्च से शुरू होगी.

 

Published at : 03 Mar 2026 07:38 AM (IST)
IPhone Apple
